Valeria Castro actuará este domingo en Valladolid con su gira 'El cuerpo después de todo'

Archivo - La cantante Valeria Castro en un actuación. - Germán Maymo - Archivo

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantautora canaria Valeria Castro actuará este domingo, 19 de octubre, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid en el marco de su gira 'El cuerpo después de todo'.

El concierto, que tendrá lugar a las 20.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos, sirve de presentación del segundo trabajo de larga duración de la artista, un disco que recibe el mismo nombre que la gira y en el que Castro marca un ejercicio de maduración artística y personal.

La cantante, que acumula importantes reconocimientos, entre ellos dos nominaciones al Latin Grammy, una nominación al Goya y premios como Mejor Álbum de Raíz en los Premios MIN, el Premio ACAEM y la Medalla de Oro de Canarias, ha colaborado a lo largo de su carrera con artistas como Julieta Venegas, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Silvana Estrada, Vetusta Morla, Vicente García o Sílvia Pérez Cruz.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir en la web del Centro Cultural Miguel Delibes a partir de 35 euros la entrada o en la web valeria-castro.es.