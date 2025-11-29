Valladolid abre al público el legado de Concha Velasco en el Calderón, teatro que la artista consideraba "su casa" - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid homenajea a Concha Velasco con una exposición permanente en el Teatro Calderón con premios y distinciones de la actriz vallisoletana que la familia ha cedido a lo que para la actriz y ellos es la "casa de Concha Velasco".

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, junto a la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y miembros de la familia de Concha Velasco ha inaugurado una exposición permanente de objetos personales de Concha Velasco, junto a los hijos de la artista. Teatro Calderón.

El regidor ha subrayado que la familia ha decidido compartir de manera "pública y muy meditada algunos de los premios y distinciones que las entidades y administraciones han otorgado a Concha Velasco durante una vida profesional definida por su amplitud y por su peso cultural".

En este sentido, Carnero ha remarcado la relevancia tanto de la Espiga de honor de la Semana Internacional del Cine concedida en 1986 cómo del último reconocimiento póstumo que ha recibido la actriz, el Premio Huellas de Santa Teresa de 2025.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que "hoy Valladolid devuelve a Concha una parte del afecto inmenso que ella dedicó siempre a su ciudad" y remarcado que no "existía mejor lugar que el Calderón para custodiar estos galardones que cuentan, pieza a pieza, la historia de una artista irrepetible".

Carnero ha añadido, además, que "la generosidad de la familia al compartir este legado con todos los vallisoletanos es un gesto que agradecemos profundamente y que contribuirá a mantener viva su memoria para las generaciones futuras".

Durante el acto el hijo de la actriz Manuel Velasco ha explicado que este homenaje "resulta significativo para la familia por coincidir con un momento de especial carga emocional".

Además, ha destacado que la familia ha querido reunir y compartir varios recuerdos y distinciones acumulados durante décadas que muestran la dimensión artística de Concha Velasco y ha subrayado que Valladolid "siempre fue un lugar en el que su madre se sintió como su casa".

TODA UNA VIDA SOBRE LOS ESCENARIOS

El recorrido expositivo reúne una amplia representación de distinciones recibidas a lo largo de su trayectoria, aproximadamente una veintena, entre las que se encuentran, entre otros reconocimientos, ordenados por orden cronológico: el Premio Naranja del Cine Español (1966); el Premio de la Crítica de Teatro Antena 3; diversos galardones obtenidos en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), incluida la Espiga de Honor (1986).

También incluye la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1987); el Faro de Plata (2000); los Premios ATEA (2002); el Premio El Norte de Castilla (2005); el Premio Sant Jordi (2009); el IV Premio Patio de Comedias (2016); la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (2016); el Premio José Estruch (2017); el Premio Duende Zahorí (2018); el Premio Max de Honor (2019).

Y por último están la Medalla de Honor de los Amigos de Teatros Históricos (2020); el Premio de Honor del Festival de Cine de Astorga (2022); y la placa representativa de las numerosas butacas que llevan su nombre en teatros de toda España.

Además, la familia ha expresado también su voluntad de incorporar en el futuro el Premio Huellas de Santa Teresa a este espacio expositivo, un reconocimiento que le fue entregado a Concha Velasco a título póstumo el pasado 27 de marzo de 2025