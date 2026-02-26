Valladolid acoge este fin de semana el Encuentro de Seminarios de la Región del Duero

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid acogerá este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo, el Encuentro de Primavera de los Seminarios de la Región del Duero.

En su edición número 44, profundizará en el papel de los sacerdotes en la acción sociocaritativa de la Iglesia Católica. Y se prevé la asistencia de más de medio centenar de personas, entre formadores y seminaristas, procedentes de las nueve archidiócesis y diócesis que conforman la denominada Región del Duero.

Estas son, además de Valladolid: Ávila, Burgos, Ciudad Rodrigo, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamoram, detalla el Arzobispado a través de un comunicado.

El encuentro se desarrollará en el Seminario Diocesano de Valladolid, donde se celebrarán dos ponencias a cargo del vicario de Pastoral de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia, y una mesa de experiencias con testimonios en primera persona de Cáritas, Fundación La Merced Migraciones y Fundación Aldaba-Proyecto Hombre. También se desarrollarán otros actos en el Centro de Espiritualidad y el Convento de Santa Teresa, de las Carmelitas Descalzas.

Todo ello, según ha explicado el rector del Seminario Diocesano de Valladolid, Fernando Bogónez, favorecerá el encuentro "en la formación y en la oración" entre personas de diferentes diócesis "que han sentido la llamada del señor a la vocación sacerdotal", para propiciar en estos tres días que se generen "relaciones de amistad y una visión común" en torno a la tarea formativa y pastoral en la Región del Duero.

El XLIV Encuentro de Primavera de Seminarios de la Región del Duero concluirá tras la celebración de la Eucaristía del domingo, que presidirá el Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral a las 11.00 horas.