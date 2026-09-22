Valladolid acoge este fin de semana el XIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas (AESPI) ha organizado su XIII Congreso Nacional y encuentro anual los días 26 y 27 de septiembre en Valladolid, una cita que se desarrollará en el salón de actos del Hospital Universitario Rio Hortega en el marco de los actos del Día Mundial del SPI.

La apertura institucional del sábado contará con la participación del secretario de la asociación, José Manuel Gómez Montero; la presidenta Purificación Titos; la representante de Sanidad de la Junta, Mónica Robles García, y la periodista Lidia Corral como maestra de ceremonias.

Tras los saludos iniciales, se llevará a cabo una mesa redonda sobre la actualidad de la patología en la Comunidad, moderada por Javier Oroz y con las intervenciones de ls neurólogos Javier Marco Llorente y Ángel Fernández y la neurofisióloga María del Carmen Lloria.

El programa científico continuará con una sesión en línea focalizada en la investigación, coordinada por Begoña Manzanares, que ha reunido a los especialistas premiados en las Becas AESPI: el neurofisiólogo Javier Puertas y el neurólogo Alex Iranzo (I Becas 2025), junto a las neurólogas Laura Lillo y Raquel Martín (II Becas 2026).

Por la tarde, la atención sanitaria centrará el debate en un panel sobre Atención Primaria y Medicina Hospitalaria, moderado por Purificación Titos, en el que participarán el anestesiólogo Miguel de Arce, la neuróloga Raquel Martín, la médica de familia Kathy Pesantes, el matrón Sergio Martínez y la enfermera Leticia Bueno.

El bloque vespertino de conferencias abordará los retos en neuropediatría mediante la intervención de la neuropediatra Margarita Castro, así como el análisis sobre ansiedad y depresión en pacientes tratados con agonistas dopaminérgicos, expuesto por la psiquiatra Sara Boi, antes del cierre de la primera jornada a cargo de Purificación Titos y Lidia Corral.

Para la jornada del domingo 27 de septiembre, la programación ha incluido una recepción institucional en el Ayuntamiento de Valladolid con la concejala de Turismo y Marca Valladolid, Blanca Jiménez, seguida de una visita guiada por el centro urbano desde la Plaza Mayor.