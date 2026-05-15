Valladolid acoge este sábado un 'cicletada' para niños que recorrerá cinco kilómetros por el centro de la ciudad

Cartel de la Cicletada. - ASAMBLEA CICLISTA DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acoge este sábado, 16 de mayo, un cicletada para los niños que recorrerá cinco kilómetros por el centro de la ciudad y que para "los más valientes" se podrá ampliar otros tres kilómetros más y llegar hasta el edificio de El Corte Inglés-

Desde hace ya más de cuatro años, Valladolid se suma al movimiento europeo 'Streets for Kids' y este año celebra la primera 'cicletada' para niños que tendrá salida y llegada en la Plaza Colón desde las 17.30 horas, según han informado desde la Asamble Ciclista de Valladolid.

Esta primera edición de la Cicletada, contará con la presencia de BIKI y su "exitoso modelo" de bici compartida y 'eKiwi', con sus soluciones de coche compartido para reducir el parque móvil privado.

Entorno al 70 por ciento del espacio público de las ciudades españolas está ocupado por los automóviles, lo que limita drásticamente las zonas destinadas al juego y al desarrollo de la infancia.