Valladolid aprueba 1,3 millones de euros para el Centro del Vino y la renovación del servicio de limpieza

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes la contratación de los elementos museográficos del futuro Centro de la Cultura del Vino en el Monasterio de Santa Catalina de Siena, la adquisición de nueve nuevos vehículos para el Servicio Municipal de Limpieza y, de forma inicial, el Estudio de Detalle del ámbito NU.48-01 en la Avenida de Madrid.

En este marco, el Consistorio ha dado luz verde a la planificación, gestión, diseño, producción, instalación y puesta en marcha de todos los elementos museográficos del Monasterio de Santa Catalina de Siena, que acogerá el futuro Centro de la Cultura del Vino.

Este proyecto, que complementa la primera fase de rehabilitación del edificio, ofrecerá una experiencia "inmersiva y multisensorial" basada en tecnología avanzada, que permitirá explorar la cultura del vino desde distintas perspectivas.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 603.707 euros, financiado con fondos europeos del programa Next Generation EU, dentro de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objeto del contrato contempla la museografía correspondiente a la primera fase del proyecto de rehabilitación parcial y adaptación del edificio al nuevo Centro del Vino de Valladolid, que incluirá diversos espacios expositivos y áreas anexas.

Esta fase se ejecutará sobre el proyecto de rehabilitación iniciado el pasado 18 de marzo, que afecta a las zonas paralelas a la calle Santo Domingo de Guzmán --portería, iglesia y coro--.

La empresa adjudicataria será la encargada de revisar y aplicar el proyecto museográfico ejecutivo, abarcando el diseño industrial y gráfico, la adecuación de las soluciones expositivas, así como el desarrollo de los contenidos definitivos --textos, guiones, traducciones y revisión de estilo-- y la ejecución de los elementos expositivos, interpretativos, digitales y audiovisuales.

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

Además, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado la adquisición de nueve vehículos de distintas características destinados al Servicio Municipal de Limpieza, con una inversión total de 742.657 euros.

En concreto, se incorporarán dos camiones con caja basculante y plataforma elevadora trasera, por un importe de 188.216 euros y un plazo de entrega de 16 semanas; tres vehículos con cabina sencilla, caja abierta y plataforma elevadora trasera, por 218.337 euros y siete meses de plazo de entrega; y cuatro vehículos con cabina doble y caja abierta equipados con un extendedor de sal desmontable, por un importe de 336.104 euros y 16 semanas de plazo de entrega.

NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle correspondiente al ámbito NU.48-01, situado en la Avenida de Madrid.

Este paso supone un "avance" para completar la ordenación del suelo urbano consolidado de la zona y permitirá la creación de 35 nuevas parcelas de uso residencial, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

El documento, que ordenará más de 26.000 metros cuadrados de suelo, 18.600 de ellos destinados a uso residencial, tiene como objetivo configurar una estructura urbana "coherente y funcional" que favorezca un entorno de tipología unifamiliar y carácter de ciudad jardín.

Las nuevas parcelas, todas con superficies superiores a los 500 metros cuadrados, se distribuirán en un espacio que contará con una red de calles y zonas comunes destinadas a mejorar la conexión viaria y la cohesión del tejido urbano entre la Avenida de Madrid y los ámbitos residenciales cercanos.