Valladolid avisa de la superación de los valores de referencia del aire y puede afectar a personas vulnerables

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid (RCCAVA). - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que durante este miércoles, 25 de febrero, se superaron en algunas estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, lo que podría afectar a personas vulnerables.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes municipales, la superación se produjo por la presencia de partículas (PM 10) en el ambiente en concentraciones superiores a 50 microgramos por metro cúbico, valor con el cual se activaría la 'Situación 2, Aviso'.

Esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y, al tratarse de un episodio de origen natural, no se adoptarán medidas estructurales ante un episodio se inició el pasado martes, 24 de febrero, y continuará durante este jueves, según los modelos proporcionados.

Aunque no se adoptan medidas, el Ayuntamiento ha informado de que, atendiendo a los valores registrados de partículas (PM 10), la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un "riesgo moderado" para los grupos vulnerables. Para esa población se recomienda considerar reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre.

Se informa, además, conforme a las indicaciones de la Conferencia Sectorial de Salud, que las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación y que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

El Consistorio ha recordado que la ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.