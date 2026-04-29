Valladolid celebra este sábado la unión entre los pueblos europeos con un concierto de himnos nacionales

Valladolid celebra la unión entre los pueblos europeos con un concierto de himnos nacionales - ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid celebra este sábado, 9 de mayo, la unión entre los pueblos europeos con un concierto de himnos nacionales que se celebrará a las 19.00 horas en la Academia de Caballería.

El concierto, a cargo de la banda y el coro de la Escuela Municipal de Música de la ciudad (EMMVA), contará con la dirección de Ángel Páez y Natalia Abad, respectivamente.

Organizado por la Concejalía de Educación y Cultura a través de la EMMVA, y con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura, el concierto celebra la fraternidad entre naciones y ofrece una experiencia musical de gran riqueza artística y profundo simbolismo histórico.

El programa reunirá, por primera vez en la ciudad, la práctica totalidad de los himnos nacionales de los Estados miembro de la Unión Europea en un "ambicioso proyecto" que busca subrayar, a través del lenguaje universal de la música, los valores de paz y cohesión que fundamentan el proyecto europeo, según han detallado los organizadores a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La cita contará, además, con la presencia de diversos colectivos representativos de los países cuyos himnos serán interpretados, lo que reforzará el carácter solemne y plural de este encuentro.

Como broche final, se interpretará el himno de Europa, basado en el célebre tema principal de la Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, símbolo de la concordia entre pueblos.

El acceso al concierto es gratuito con invitación que podrá recogerse a partir del lunes 4 de mayo en la recepción de la Casa Revilla, sede de la Fundación Municipal de Cultura, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (máximo de dos por persona y hasta agotar el aforo disponible).