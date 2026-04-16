Valladolid celebrará el Día de la Danza con homenaje a Pina Bausch en el LAVA y 60 actuaciones y talleres en la calle

Juan Herrero, Laura Devena, Irene Carvajal y Juan Pardo en la presentación de VAdeDanza. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid conmemorará el Día de la Danza con una programación especial en homenaje a la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) y una jornada, el 26 de abril, con cerca de 60 actuaciones y talleres en distintas plazas de la ciudad a cargo de 29 escuelas y colectivos.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; el responsable de programas de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), Juan I. Herrero, y los representantes de la Asociación de Profesionales de Danza de Castilla y León (Prodanza), Juan Pardo y Laura Devena, han presentado este jueves, 16 de abril, la programación que girará en torno al Día de la Danza que se celebra día 29.

Con el objetivo de "reivindicar" esta disciplina artística e "implicar" al público para que sea "participante activo" y sepa "comprender con otros ojos" la misma, la programación recoge propuestas "interesantes y atractivas" como 'Universo Pina', en honor a la creadora que "transformó la danza contemporánea", según ha destacado Carvajal, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Esta programación tendrá lugar en el LAVA y contará con los espectáculos de tres integrantes de la compañía Tanztheater Wuppertal, fundada por Bausch, Nazareth Panadero, Premio Nacional de Danza 2014; Michael Strecker, bailarín de la formación desde 1997, y Pau Aran, que en la actualidad representa a un nueva generación de creadores vinculados a la coreógrafa.

El jueves 30 de abril, a las 20.30 horas, arrancarán las presentaciones con Myco, a cargo de Pau Aran, quien llega con una pieza que profundiza en simbiosis entre naturaleza y comportamiento humano, en una reflexión sobre la relación con el entorno y el silencio en una sociedad marcada por el ruido constante.

El sábado 2 de mayo, a las 20.30 horas, será el turno de Nazareth Moreno y Michael Strecker, quien presentarán en estreno en España 'My home, no home', en la que exploran la pregunta sobre el presente y la emoción como "esencia" de la danza.

El 'Universo Pina' se compelta con una clase magistral de Moreno y Strecker el 30 de abril a las 11.00 horas y un taller de Pau Aran el 1 de mayo a las 10.00, previa inscrición hasta el 21 de abril.

Además, el 1 de mayo a las 18.30 horas se proyectará, con el apoyo del Goethe Institut, el documental 'Dancing Pina', con entrada libre hasta completar aforo, una actividad que concluirá con un encuentro con los tres bailarines.

También en el LAVA, se presentará la creación 'Natural order of things', de Guy Nader y María Campos, el sábado 25 de abril a las 20.30 horas, en este caso como antesala a la programación por el Día de la Danza, que concluirá en este mismo espacio con un espectáculo enmarcado en el programa SCNAFamiliar, Blu, de la compañía Violeta Borruel, espectáculo para público infantil que invita a sumergirse en la "misión de salvar el mundo submarino" y que se llevará a cabo el domingo 3 de mayo a las 18.30 horas.

Las entradas para todos estos espectáculos pueden adquirirse en la página web del LAVA, lavavll.es, con recargo, y en taquilla, donde se ofrecen distintos descuentos.

DANZA EN CINCO PLAZAS

Por otro lado, el domingo 26 de abril se llevará al entorno urbano la danza con hasta 59 actividades, entre talleres, clases abiertas, actuaciones o sociales, en cinco plazas, Universidad, Portugalete, Fuente Dorada, Zorrilla y España.

En tramos de mañana y tarde, 29 escuelas y colectivos de danza de la ciudad ofrecerán las actividades, en torno a distintos estilos, de jazz a baile moderno y latinos, para "interpelar" a los vecinos y visitantes, quienes podrán "participar de este Valladolid en movimiento", ha subrayado la concejala de Educación y Cultura.

Esta programación, que se puede consultar al completo en la web cultura.valladolid.es y en linktr.ee/prodanzacyl, pretende ensalzar la danza, la "disciplina pobre de las artes escénicas" por ocupar menor presencia en las programaciones estables de los espacios culturales, como conversó con la coreógrafa sevillana María Pagés.

Carvajal, quien ha puesto en valor la "calidad cultural de primer nivel de las artes escénicas en Valladolid, una ciudad con un público "muy exigente", ha explicado que las administraciones tienen que buscar un "equilibrio" entre lo económico y los nichos de los espectadores, "incluyendo también a los colectivos minoritarios".

Esto se hace incluso aunque haya "programaciones deficitarias" en el aspecto económico, ha afirmado, para precisar que en los espectáculos programados en los teatros y espacios locales los precios de las entradas son inferiores a los que se cobran en ciudades como Madrid.

Asimismo, como explicación a que la danza se vea apartada en las programaciones, ha señalado que las propuestas de grandes compañías son montajes "muy caros", lo que se suma a un contexto en el que, a su juicio, es necesaria una "red potente" de teatros con la que el Estado de "visibilidad" a las producciones nacionales y locales. Además, ha defendido la "meritocracia" y ha indicado que en Castilla y León, donde "no se ha puesto tanto empeño" en sacar adelante estas propuestas, es necesario que los profesionales sean "los mejores".

FALTA DE RECURSOS PARA EL TALENTO LOCAL

Por su parte, el programador de la FMC, quien ha defendido la presencia de la danza en la programación del LAVA y una apuesta por la calidad en los espectáculos seleccionados, ha apuntado que el "gran reto" es "potenciar el talento local propiciando los medios y recursos necesarios para que las producciones locales sean competitivas en el mercado".

"Tenemos talento, pero el gran problema es que en esta comunidad no se han desarrollado suficientemente las infraestructuras en las mismas condiciones que se crea en Cataluña, País Vasco o Madrid", ha indicado, para reivindicar el "yacimiento importantísimo que dan las escuelas" y abogar también por una "labor pedagógica, digna y necesaria", para "salvar las barreras" del público a partir de la formación.

En representación del sector, uno de los titulares de Prodanza, Juan Pardo, ha reclamado más apoyo público, tanto económico como en las agendas culturales, y ha destacado que los públicos no solo llegan a la danza por la "virtuosidad de las obras", pues hay que "enseñarles cómo se valora" esta disciplina.

Igualmente, ha defendido que los públicos "vienen desde abajo", desde los espacios "intermedios" en los que se exhiben y trabajan las compañías y escuelas de danza como las que participan en la programación presentada. "Nos gusta reclamar que los que estamos somos los que sobrevivimos, los que motivamos. El mayor reclamo es que no se nos olvide, porque los pequeños somos los que trabajamos en las estructuras medianas", ha aseverado, para incidir en que hay políticas competencia del ámbito estatal, autonómico y municipal que "no se desarrollan", un "problema que afecta a todos".