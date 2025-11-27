Valladolid da la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado de 81 calles y 24 plazas - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital vallisoletana ha dado la bienvenida oficial a la temporada festiva con el encendido del alumbrado de 81 calles y 24 plazas en un acto que se ha celebrado en la Plaza de San Pablo, un lugar cargado de "historia y solemnidad", que se enmarca en la celebración del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, el "encendido de los derechos y la dignidad humana".

El acto ha comenzado en torno a las 18.45 horas de este jueves y ha contado con la participación del alcalde, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, quienes han estado acompañados por la boxeadora vallisoletana Isa Rivero, reciente campeona del mundo de peso átomo.

Durante su intervención, el regidor ha destacado que en total son nueve calles y cuatro plazas más que la pasada Navidad para albergar más de tres millones de puntos de luz distribuidos por toda la ciudad, que junto a espectáculos de luz y sonido podrán disfrutarse hasta el próximo 6 de enero de 2026.

El alumbrado, que cuenta con un total de 541 arcos y elementos luminosos, 23 árboles con estructuras 3D y 30 árboles naturales, mantiene la estela de ahorro energético de los últimos años con una iluminación led.

En este sentido, Carnero ha subrayado que el encendido navideño se ha llevado a cabo gracias al Ayuntamiento, a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, la Cámara de Comercio de Valladolid, Avadeco, Fecosva y la colaboración de Caja Rural de Zamora, Hyundai - Hyupersa y El Corte Inglés.

También ha resaltado que por primera vez tres plazas emblemáticas de la ciudad como son la Plaza de San Pablo, la Plaza de la Rinconada y la Plaza del Salvador, contarán con una decoración e iluminación especial que "nunca antes se había visto en Valladolid".

La Plaza de San Juan será la cuarta a mayores que se sumará al listado. La primera de ellas llenará de magia la zona con un Belén y tres ángeles situados junto a la Iglesia, y por su parte, la Plaza de la Rinconada y la Plaza del Salvador, estarán acompañadas hasta el próximo 6 de enero de una estrella y una luna, respectivamente.

Dos elementos iluminados con los que todos los vecinos y visitantes podrán tomarse una fotografía e inmortalizar de una forma única la navidad en las calles de Valladolid.

Por su parte, las nueve calles que se han incluido en la iluminación son las de Matías Sangrador, Val, Alarcón, Especería, Gamazo, San Martín, Real de Burgos, Divina Pastora y Aurora.

PLAZA DE PORTUGALETE, CALLE FERRARI Y FUENTE DORADA

Además del ya tradicional espectáculo de luz y sonido que recorre la calle Santiago de la ciudad, otro de los puntos neurálgicos de la iluminación navideña, la Plaza de Portugalete, contará por segundo año consecutivo con 8 arcos de grandes dimensiones que formarán un espectáculo de luz y sonido.

La calle Ferrari y Fuente Dorada volverán este 2025 a llenarse de magia con la 'Plaza de los Deseos', una decoración navideña de luces promovido por Caja Rural de Zamora.

El horario de iluminación de la ciudad comenzará a las 18.00 horas y estará encendido hasta las 22.00 hasta el 18 de diciembre, y hasta las 22.30 horas del 19 de diciembre al 6 de enero de 2026.

La Plaza Mayor y las calles adyacentes como Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre y Lencería, Plaza de Portugalete, la calle Ferrari, la Plaza Fuente Dorada, Plaza San Pablo, Plaza Rinconada y Plaza del Salvador se iluminarán todos los días del periodo navideño desde las 18.00 hasta las 00.00 horas hasta el 18 de diciembre y hasta la 1.00 del 19 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Santiago tendrá dos pases diarios del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 a las 19.30 y 20.45 horas y tres pases diarios del 19 de diciembre al 6 de enero de 2025. 18.30, 19.30 y 20.45 horas. Además, contará con un pase extraordinario a las 18.30 horas los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre.

El espectáculo de la Plaza Portugalete contará con dos pases diarios del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 a las 19.00 y 20.00 horas y tres pases del 21 de diciembre al 6 de enero a las 19.00, 20.00 y 21.15 horas.

También contará con un pase extraordinario a las 21.15h los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025, un pase a las 22.00 el 18 de diciembre y a las 21.45 horas los días 19 y 20 de diciembre.