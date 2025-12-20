Valladolid destaca la vida y obra de Juan Antonio Jiménez Muñoz con la inauguración del Paseo 'Jeros' en La Victoria

Familia de 'Jeros' y Jesús Julio Carnero en la presentación del Paseo de Juan Antonio Jiménez Muñoz. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado este sábado el Paseo Juan Antonio Jiménez Muñoz 'Jeros' con un acto en el que ha destacado la vida y obra del compositor y cantante de Los Chichos ante la presencia de su familia y la cantaora Niña Pastori.

Durante su intervención en el acto, el regidor ha subrayado que con gestos como este Valladolid "reafirma su compromiso con la diversidad, la memoria y la justicia cultural".

Precisamente, ha destacado que con esta celebración se ha reconocido la destacada presencia del compositor en la historia de la ciudad y se han puesto en valor sus importantes aportaciones culturales y sociales, además de promover el respeto, la igualdad y el reconocimiento.

Este reconocimiento adquiere una dimensión adicional y una especial trascendencia en 2025, ha incidido el primer edil, con la conmemoración del 600 aniversario de la llegada a España del Pueblo Gitano, un punto en el que ha asegurado que con gestos como este, la capital del Pisuerga "reafirma su compromiso con la diversidad, la memoria y la justicia cultural".

La decisión de dedica esta avenida a 'Jeros' responde a la voluntad de dar visibilidad a la aportación de la comunidad gitana a la identidad cultural de la ciudad.

El acto, celebrado en el barrio de La Victoria, lugar donde Juan Antonio nació y creció, un entorno muy ligado a su historia personal, ya que su domicilio familiar se encontraba en la cercana calle Fuente el Sol --a escasos metros del paseo--, y justo al lado se halla el Parque Paciano Martínez, un espacio con el que mantuvo un vínculo especial, pues formaba parte de su entorno habitual.

En la inaguración se han descubierto dos placas conmemorativas: una, que oficializa el nombre del Paseo 'Jeros', y otra, con un código QR que da acceso a una biografía completa de su obra artística y su trayectoria profesional, ofreciendo así a vecinos y visitantes una ventana interactiva a su legado.

Este homenaje coincide con un reciente reconocimiento de alcance nacional, Jiménez Muñoz fue reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025, uno de los galardones más altos que otorga el Ministerio de Cultura.

El alcalde ha reafirmado la importancia cultural de este reconocimiento, puesto que con la denominación de este espacio "se rinde homenaje a un artista cuya música marcó varias generaciones" y que, "con su arte, contribuyó a dignificar la cultura popular española".

Posteriormente ha intervenido el hijo de 'Jero', Julio Jiménez con un discurso metafórico dirigido a su padre: "Qué orgulloso te sientes de ser gitano y vallisoletano, pues hoy, tu tierra, Valladolid, ha decidido hacerte un regalo que no se guarda en una vitrina".