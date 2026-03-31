Valladolid ensalza el talento local en una exposición de las "miradas diferentes" de la Asociación Fotográfica

1074386.1.260.149.20260331130503 Un visitante en la exposición 'Miradas diferentes' de la Asociación Fotográfica Vallisoletana en la Sala de Exposiciones de Las Francesas, en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Valladolid reivindica el talento local en la exposición 'Miradas diferentes', en la Sala de Las Francesas, una muestra compuesta por un centenar de fotografías realizadas por 56 miembros de la Asociación Fotográfica Vallisoletana.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha participado este martes, 31 de marzo, en la presentación de esta exhibición, un acto en el que también ha intervenido el presidente de la entidad, Ángel Pérez, y los autores de las fotografías.

Bodegones, naturaleza, calles de Valladolid, playas, la Semana Santa, arquitectura o personas locales y de otros países, entre otros, protagonizan las imágenes expuestas, en las que se reflejan los diferentes estilos y temáticas que conviven en la fotografía contemporánea. Así, se observan instantes, emociones o tradiciones, con juegos de luces y sombras, y distintos encuadres y técnicas.

Se trata de una exposición "singular" que recopila las "sensibilidades" y la "personalidad propia" de cada uno de los fotógrafos participantes, que captan "lo cotidiano" para "hacerlo extraordinario", ha subrayado la concejala de Cultura.

Asimismo, ha aseverado que esta muestra, que se gesta desde su entrada en la Concejalía, destaca su "compromiso" con la "promoción del talento local", en esta caso a la Asociación Fotográfica, una de las más antiguas de España -- el próximo año celebrará su 75 aniversario --.

"Es también una manera de reivindicar el impulso que tenemos que dar las administraciones locales a nuestro excelente talento local, referente a nivel nacional e internacional", ha reiterado la edil en este sentido.

Por su parte, el presidente de la entidad ha agradecido el apoyo del Consistorio para llevar a cabo esta muestra en un lugar "emblemático" como la Sala de Exposiciones de Las Francesas y ha incidido en que a lo largo de su trayectoria la asociación ha tenido el objetivo de "contribuir a la cultura de Valladolid.

De este modo, ha invitado a la ciudadanía a visitar la exposición, "habitar" las fotografías y "dejar que estas visiones ajenas cuestionen las propias certezas". "Al final del recorrido, descubrirán que la mirada diferente es la capacidad del alma para dejarse asombrar", ha apostillado.

'Miradas diferentes' puede visitarse en Las Francesas hasta el 26 de abril, de martes a domingo y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas, con entrada gratuita.