Valladolid espera del 29 al 31 de mayo a 300 de los mejores jugadores de Rugby 7 en la cita de las Series Mundiales SVNS

Archivo - Partido entre España y Fiyi en una de las Series Mundiales de Rugby Sevens. - ZACH FRANZEN - Archivo

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El estadio José Zorrilla de Valladolid se prepara para ser dentro de dos meses una de las "capitales mundiales" rugby ya que del 29 al 31 de mayo acogerá una de las citas del circuito de las Series Mundiales de Rugby Seven --rugby a 7-- (SVNS), en el que se prevé la participación de 16 selecciones --ocho masculinas y ocho femeninas-- con unos 300 deportistas.

La capital vallisoletana será la penúltima parada de un circuito que entre 2025 y 2026 pasa por ciudades como Dubái, Singapur, Nueva York o Hong Kong, entre otras.

La Federación Española de Rugby ha destacado que España ya acogió una cita del circuito SVNS en la edición de 2024 en Madrid, cuando se vendieron más de 32.000 entradas. La llegada del circuito a Valladolid "supone un hito histórico para Castilla y León", han enfatizado.

El circuito estima que cerca del 30 por ciento de los asistentes a los eventos procederán de fuera de España y su perfil es "marcadamente joven", pues se calcula que casi la mitad de los asistentes tiene menos de 35 años.

Participarán 16 selecciones, con un total de más de 300 deportistas de élite. En el torneo masculino participan en las series SVNS las selecciones de Argentina, Australia, Fiyi, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España; mientras que en femenino están Australia, Canadá, Fiyi, Francia, Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Para el presidente de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín 'Hansen', este anuncio es "un espaldarazo a la gestión nacional".

"Que Castilla y León y Valladolid formen parte de este circuito es un orgullo y una responsabilidad. Es la demostración de que el rugby español está preparado para competir y organizar al más alto nivel. Ahora es el momento de responder y llenar las gradas", ha añadido.

El evento de las Series Mundiales ofrecerá más de 8 horas diarias de rugby, complementadas con una 'FanZone exclusiva' diseñada para todas las edades. El recinto contará con animación constante y música en directo con conciertos "sorpresa"; una zona gastronómica con foodtrucks y barras; piscina y zona chill-out para disfrutar del esperado buen clima de mayo; juegos y actividades para el público joven y familiar.

Las entradas y abonos se encuentran ya a la venta en distintos formatos "adaptados a cada espectador". Se pueden adquirir en la web https://tickets.oneboxtds.com/valladolid-svns/events/51802?s....

El abono de 3 días (Full Experience) parte de un precio de 43 euros y dará derecho de asistir al torneo completo de viernes a domingo. El abono de 2 días, con un coste de 32 euros, dará acceso a los partidos del sábado y el domingo, incluidos los encuentros "decisivos". Además, se venderán entradas de un día desde 26 euros para una jornada.

Esta política de precios busca "abrir las puertas del Estadio José Zorrilla a un público masivo, permitiendo que familias y jóvenes vivan la experiencia de las Series Mundiales sin barreras económicas".