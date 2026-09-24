Valladolid extenderá el Día de la Hispanidad del 27 septiembre al 29 de noviembre con el lema Hermanados por la Historia

Presentación de la programación con motivo del Día de la Hispanidad 2026 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid extenderá la celebración del Día de la Hispanidad 2026 con una variada programación con un enfoque lúdico, divulgativo e histórico que se extenderá entre el próximo domingo, 27 septiembre, y el 29 de noviembre bajo el lema 'Hermanados por la Historia'.

La programación del Día de la Hispanidad 2026 incluye una serie de propuestas vinculadas a hitos históricos relevantes para el mundo hispano, como el 557 aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos --Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se casaron el 19 de octubre de 1469 en el Palacio de los Vivero de Valladolid--; el V centenario del fallecimiento de Juan Sebastián Elcano y el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América donde España tuvo "un papel protagonista y fundamental".

Así lo ha destacado la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, en la presentación este jueves de la programación cultural y divulgativa que se desarrollará bajo el lema 'Hermanados por la Historia' para evidenciar que España e Hispanoamérica están hermanados desde hace siglos en un "lazo compartido" que debe ser "un puente hacia el futuro", ha incidido la edil.

El acto institucional del Día de la Hispanidad tendrá lugar el viernes 9 de octubre en la Casa Museo Colón con la lectura del manifiesto a cargo del escritor Javier Santamarta mientras que para la víspera se ha programado el recital 'Versos de Hispanidad'.

Por su parte, el día 12 de octubre comenzará con los talleres infantiles 'Exploradores de la Hispanidad', que tendrán lugar en el picadero de la Academia de Caballería, y seguirá a las 13.30 horas con una ofrenda floral a los héroes del mar ante el monumento a Cristóbal Colón. Ya por la tarde la Academia de Caballería acogerá el desfile de banderas con representación de diferentes comunidades hispanas que recorrerá la Plaza Zorrilla y las calles María de Molina y Doctrinos para concluir en la Cúpula del Milenio.

Y para conmemorar la efeméride del matrimonio de los Reyes Católicos, "un hito decisivo para la historia hispánica", el actual Archivo Histórico Provincial acogerá la exposición 'El matrimonio que cambió el mundo' que se puede visitar hasta el 19 de octubre. "Con ellos comenzó todo", ha reivindicado Carvajal que ha avanzado que el 16 de octubre la Casa Revilla acogerá la conferencia 'Los Reyes Católicos y la Universidad de Valladolid'.

El 19 de octubre, el mismo día del 557 aniversario del enlace clandestino entre Isabel y Fernando, tendrá lugar una ofrenda floral ante el monumento a los Reyes Católicos en el Colegio de Santa Cruz y la representación teatral de Boda Real, 'El matrimonio que cambió el mundo' en la Casa Revilla.

La programación del Día de la Hispanidad 2026 ha sido diseñada por la Fundación Municipal de Cultura con el patrocinio del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y comenzará este domingo con una serie de actividades dedicadas a la cultura mexicana --dos talleres y un recital--.

El martes 29 será el turno de las actividades relacionadas con la cultura peruana que, según ha avanzado Carvajal, tendrá un espacio destacado esta edición con propuestas como la exposición fotográfica 'Retratos de mi sangre' del artista peruano David Díaz que se podrá visitar hasta el 29 de noviembre en la Casa Museo Colón.

Por su parte, la Casa Zorrilla acogerá el 6 de octubre una velada criolla con la cantante peruana Adela García y su banda y la conferencia 'Valladolid en la gesta de Elcano' para conmemorar el V centenario del fallecimiento del navegante.

'España en el nacimiento de los Estados Unidos', 'Pensar la Hispanidad' y 'La Hispanidad en los albores de EE.UU' son los títulos del ciclo de mesas redondas que tendrán lugar en el Círculo de Recreo los días 7, 8 y 9 de octubre bajo el lema 'Hispanidad sin complejos'.

Por último, Valladolid acogerá entre el 8 y el 12 de octubre la segunda edición del rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad' a través de tapas inspiradas en la tradición gastronómica de los países hispanos a un precio de 4,75 euros (tapa más bebida).