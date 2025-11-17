Valladolid: Luz verde a un máximo de 202 pisos, 90 de protección, en Cañada Real, Los Santos y Pinar de Jalón

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en Junta de Gobierno este lunes varias licencias urbanísticas con las que se podrán construir hasta 202 viviendas en las zonas de Cañada Real/Somosierra, Pinar de Jalón y Los Santos-Pilarica, de las cuales algo menos de la mitad --90-- pueden ser de protección.

Según ha destacado el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, el Ayuntamiento de Valladolid continúa su "apuesta por ampliar la oferta de vivienda en la ciudad, especialmente la protegida", con nuevos avances urbanísticos y la concesión de licencias que permitirán la creación de hasta 202 viviendas en varios barrios de la ciudad.

Por un lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado definitivamente el Proyecto de Actuación del sector SE(O).39-01 'Cañada Real/Calle Somosierra', para la futura urbanización y puesta en marcha de un nuevo ámbito residencial en el suroeste de la ciudad.

De esta forma, el Ayuntamiento da impulso a un espacio que contribuirá a aumentar la oferta de vivienda, especialmente de carácter protegido. El sector, delimitado al norte por la Cañada Real y el parque paralelo a la Ronda Interior Sur (VA-20), y al sur por las calles Somosierra y Vinos de la Ribera de Duero, abarca una superficie total de 11.224 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 16.777 metros.

La ordenación prevista permite materializar entre 45 y 75 viviendas, ampliables en un 50 por ciento adicional al tratarse de un ámbito de regeneración urbana, lo que eleva el potencial residencial hasta 118 viviendas.

HASTA 90 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA CAÑADA REAL

El Ayuntamiento de Valladolid, junto con la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), suma el 75 por ciento del suelo con derecho de aprovechamiento, lo que determina que el uso predominante del sector sea la Vivienda de Protección Pública.

En este marco, podrían llegar a construirse hasta 90 viviendas protegidas "asequibles". Además, la actuación permitirá la obtención de 3.832 metros cuadrados destinados a espacios libres y viario, integrando dotaciones públicas que mejorarán la calidad urbana del entorno.

El presupuesto estimado de urbanización asciende a 554.469 euros, cifra que se concretará con la redacción del futuro proyecto de urbanización que definirá en detalle el alcance de las obras.

PINAR DE JALÓN Y LOS SANTOS-PILARICA

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde en su sesión de hoy a dos licencias de obra que permitirán la construcción de un total de 84 nuevas viviendas en los barrios de Pinar de Jalón y Los Santos-Pilarica.

Las promociones, impulsadas por la sociedad AEDAS Homes Opco y Raimconsa Promociones, respectivamente, suponen una inversión conjunta de más de 10,7 millones de euros.

Así, se ha concedido la licencia de obras (proyecto básico) para la construcción de un edificio de 65 viviendas y garaje en la calle Galana, en la parcela 54 del Plan Parcial Pinar de Jalón.

El desarrollo, ubicado al sur de la ciudad y próximo a la avenida de Zamora y la VA-30, se levanta sobre una parcela de 7.788 metros cuadrados con edificabilidad de 5.999 metros.

El inmueble, presupuestado en 9,4 millones de euros, se organiza en planta baja más cuatro alturas, ático y casetón técnico, e incorpora un sótano con capacidad para 69 vehículos. Contará con cuatro portales (16, 16, 16 y 17 viviendas, respectivamente) y una urbanización interior con zonas ajardinadas, pista de pádel, piscina para adultos y niños, aseos comunitarios -uno adaptado- y área de juegos infantiles.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la licencia de obras del proyecto básico y de ejecución para la segunda fase de la promoción de 19 viviendas libres en la calle Galaxia, parcela 2.2 del sector APP-41-01 'Los Santos-Pilarica'.

Esta fase, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, se desarrolla sobre un ámbito de 2.213 metros cuadrados y contempla un edificio de seis plantas más ático, todas las viviendas con terraza y un sótano con 20 plazas de garaje y 19 trasteros.

La urbanización interior del patio incluirá zonas ajardinadas, piscina y áreas pavimentadas de estancia.