Valladolid mantiene la situación preventiva por contaminación por ozono tras siete días por encima de los valores

Archivo - Imagen de archivo de una estación medidora del nivel de ozono - @AYUNTAMIENTOVLL - Archivo

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene la situación 1 preventiva por un episodio de contaminación por ozono y por previsión de intrusión de polvo desértico tras siete días consecutivos por encima de los valores establecidos.

En concreto, estos valores superiores a 100 ng/m3 de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) se han registrado durante los días 31 de julio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto.

De esta forma, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la 'Situación 1, Preventiva', con las consiguientes medidas informativas.

El Ayuntamiento ha precisado que la previsión de temperaturas elevadas a lo largo de esta de semana indica que es probable que las concentraciones de ozono continúen siendo elevadas y recuerda que para no tener que activar medidas más restrictivas es importante reducir todo lo posible el uso de vehículos de combustión para el transporte privado y utilizar el transporte público, "sobre todo en las horas centrales del día".

A esto ha añadido que desde la tarde-noche de ayer y durante este jueves se prevé la presencia de masa de aire africano con concentraciones de polvo en superficie en rangos 5-200 ng/m3, según a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), por lo que es "muy probable" que hoy se superen los valores límite fijados.