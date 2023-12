Valladolid queda fuera del Premier Pádel 2024 pero acogerá un FIP Platinum

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha declarado este martes su malestar ante la noticia de que la capital vallisoletana ha quedado fuera del Premier Padel 2024.

Aunque podría entrar en 2025, y acogerá un FIP Platinum el próximo año, el que fuera alcalde de Valladolid y hoy ministro, a través de su cuenta de twitter, achaca la exclusión de la ciudad el próximo año del Premier Pádel a la dejación del actual equipo de gobierno del PP por "vivir sólo de las rentas".

"Cuando no hay pasión ni dedicación, cuando no se cree ni se trabaja, cuando sólo se ponen excusas y se echan balones fuera, cuando no se es interlocutor, cuando no se lidera y se vive sólo de las rentas se acaba perdiendo todo", añade el exprimer edil de la capital vallisoletana. "Siento auténtica impotencia y pena", concluye el actual ministro.

Según ha informado Madison a través de un comunicado, desde esta entidad y junto al Ayuntamiento de Valladolid "se ha trabajado y se ha hecho todo lo necesario" junto a Premier y Octagon, que tiene los derechos del pádel en España, Portugal y Alemania, para que Valladolid fuese la cuarta sede de este circuito internacional en España, junto a Madrid, Málaga y Sevilla.

Junto a estas tres ciudades españolas, Barcelona también estará en el circuito Premier Padel ya que será la sede del Tours Final en diciembre.

La reducción de la cifra de torneos en España, de cuatro a tres, más el Tours Final de Barcelona, ha motivado que la posibilidad de que Valladolid esté en el circuito Premier Pádel en 2024 se retrase hasta 2025.

No obstante, se ha llegado a un acuerdo con el presidente de FIP, Luigi Carraro, para que Valladolid pueda ser sede de un FIP Platinum masculino y femenino en junio de 2024, en las mismas fechas que se ha venido celebrando World Padel Tour, y pasar a un torneo Premier en 2025, algo en lo que Madison y el Ayuntamiento están trabajando "para poder confirmar".

Asimismo, Luigi Carraro ha trasladado a la ciudad lo "imprescindible" que es la presencia de Valladolid en el calendario mundial de pádel profesional "dada la historia del torneo, la

innovación que ha aportado al pádel mundial, el icono que supone la Plaza Mayor de la ciudad y la garantía de éxito" de la capital vallisoletana como sede.

Según han explicado, tanto Madison como el Ayuntamiento de Valladolid "han hecho todo lo posible" por ser Sede en 2024, "incluso asumiendo compromisos económicos muy superiores a los actuales", pero el acuerdo finalmente cerrado con los jugadores del circuito, que supone la reducción de torneos , ha motivado que esta opción tendrá que esperar a 2025.

Desde Madison, organizadora del torneo en la ciudad, se apunta a que comienza una nueva etapa para Valladolid, que ha sido sede del mejor pádel del mundo y que hay varios "motivos" que hacen que sea imprescindible en el circuito como el hecho que tanto los nuevos propietarios, QSI, como los jugadores no quieren perder esta ciudad, elegida en 2022 y 2023 mejor torneo del mundo, además de que fue sede del primer circuito profesional hace 17 años.