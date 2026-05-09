Valladolid reactiva el 15 de mayo el servicio de estudio nocturno para exámenes que acumula 3.500 usuarios desde 2024

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha desde el próximo viernes día 15 de mayo una nueva edición del servicio de estudio nocturno en los Espacios Jóvenes Norte y Sur para la época de exámenes, una iniciativa "pionera" en la ciudad e impulsada por primera vez en mayo de 2024 que acumula más de 3.500 usuarios.

El servicio estará en funcionamiento desde el día señalado a las 22.00 horas hasta la mañana del 16 de junio, a las 08.30 horas, e incluirá la última noche completa, con el objetivo de facilitar a la juventud "espacios adecuados, seguros y accesibles para el estudio en horario nocturno", según han destacado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el programa se habilitarán un total de 80 plazas, 52 en el Espacio Joven Norte y 28 en el Espacio Joven Sur, en horario de lunes a viernes de 22.00 horas a 08.30 horas del día siguiente, y desde el sábado a las 22.00 horas hasta el lunes a las 08.30 horas, de forma ininterrumpida.

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha destacado la importancia de seguir con esta iniciativa, empleada por "más de 3.500 jóvenes hasta la fecha", ya que la considera "clave para el apoyo académico".