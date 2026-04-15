Valladolid recoge el testigo como 'Ciudad Inocente 2026' por su "compromiso con la infancia vulnerable" - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha sido designada 'Ciudad Inocente 2026', una iniciativa impulsada por la Fundación Inocente que reconoce el "compromiso" de las ciudades españolas con la infancia en situación de vulnerabilidad.

La capital del Pisuerga ha recogido el testigo de Oviedo en un acto celebrado en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial en el que han intervenido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el presidente de la Fundación Inocente, José Manuel Fernández Velasco.

La Fundación Inocente, con más de 30 años de trayectoria y que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad con el apoyo a proyectos sociales en ámbitos, celebra la gala anual 'Inocente, Inocente', su acción más conocida.

Así, el reconocimiento de 'Ciudad Inocente' distingue cada año a una ciudad que destaca por su implicación social. En 2025, Oviedo ostentó este título y, en 2026, Valladolid toma el relevo, con lo que "consolida su compromiso con los valores de solidaridad, colaboración y apoyo a quienes más lo necesitan", tal y como ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Este reconocimiento se ha simbolizado con el traspaso del emblema de 'Ciudad Inocente' por parte de Alfredo Canteli a Jesús Julio Carnero.

Durante su año como 'Ciudad Inocente', Valladolid desarrollará diversas iniciativas orientadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de la infancia vulnerable, con especial atención a menores con discapacidad.

Además, el reconocimiento conlleva fomentar la participación de entidades, empresas y comercios en acciones solidarias; impulsar campañas de difusión en distintos soportes urbanos y canales de comunicación, y fortalecer la red de colaboración entre instituciones y tejido social de la ciudad.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado que "para Valladolid es un honor asumir este reconocimiento como 'Ciudad Inocente'. "Nuestra ciudad reafirma así su compromiso con la infancia más vulnerable y con la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Vamos a seguir trabajando, y ahora también de la mano de la Fundación Inocente y del conjunto de los vecinos de Valladolid para impulsar iniciativas que generen un impacto real en la vida de quienes más lo necesitan", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Oviedo ha señalado que "para Oviedo fue un honor ser la primera 'Ciudad Inocente', y cede "con ilusión" el testigo a Valladolid. "Deseo a su alcalde el mayor de los éxitos de esta acción. Como sociedad, debemos volcarnos con la infancia, especialmente con la más vulnerable", ha manifestado.

Asimismo, el presidente de la Fundación Inocente, José Manuel Fernández Velasco, ha subrayado en su intervención que "para la Fundación Inocente es un orgullo que Valladolid recoja el testigo de Oviedo como 'Ciudad Inocente'".

"Este reconocimiento pone en valor el compromiso de las ciudades con la infancia más vulnerable y abre una oportunidad para que instituciones, empresas y ciudadanía sumen esfuerzos en favor de quienes más lo necesitan. Estamos seguros de que Valladolid será un gran ejemplo de solidaridad y colaboración, dando continuidad al gran trabajo realizado por Oviedo", ha indicado.