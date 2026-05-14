Valladolid refuerza su compromiso con la educación ambiental con el III Festival de Cine Medioambiental VíaNatur

Valladolid refuerza su compromiso con la educación ambiental con la III edición del Festival de Cine Medioambiental VíaNatur - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de VíaNatur Festival de Cine Medioambiental, que se celebrará del 17 al 24 de mayo en el PRAE, volverá a convertir a la ciudad en punto de encuentro para la divulgación ambiental, la conservación de la biodiversidad y el cine comprometido con la sostenibilidad.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha dado a conocer los detalles de esta nueva edición acompañado por Fernando Blanca, colaborador VíaNatur, y Antonio Aragón, coordinador del PRAE, y ha destacado la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección del entorno natural y la necesidad de actuar frente a la crisis ambiental global.

VíaNatur, único festival de cine medioambiental de Castilla y León, celebra su tercera edición con el respaldo del Ayuntamiento y de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

De esta forma, se consolida como una cita de "referencia" en el ámbito de la educación ambiental y la divulgación científica y cultural.

En esta edición, el festival pondrá el foco en los mamíferos silvestres amenazados de España, con especial atención a especies emblemáticas como el lince ibérico, el oso pardo, el desmán ibérico y diversos mamíferos marinos.

PROYECCIONES Y ENCUENTROS

A través de proyecciones audiovisuales, encuentros con expertos y actividades divulgativas, el certamen busca acercar al público la riqueza de la biodiversidad y la necesidad de reforzar su conservación.

El festival ha recibido un total de 2.300 cortometrajes procedentes de 120 países, entre ellos Francia, Italia, Egipto, Brasil, Kenia, Corea, Estados Unidos y España. Los trabajos compiten en cuatro categorías: Ficción, Documental, Animación y Joven, y han sido evaluados por un jurado integrado por 16 expertos de reconocido prestigio en el ámbito científico, ambiental y audiovisual.

Entre ellos figuran nombres como Odile Rodríguez de la Fuente, Joaquín Araujo, José Manuel Onrubia, José Antonio García, Pedro Silva, Fernando Blanca, Javier Valenzuela, Silvia Veras, Raquel B. Carabias, Toni Aragón, Carmen Nogueira, Miguel Ángel Pinto, Óscar Aguado, Pedro del Río y Carlos Sánchez, entre otros profesionales vinculados a la divulgación y defensa del medio ambiente.

Durante la semana del festival se proyectarán los cortometrajes finalistas y se celebrará la entrega de premios de esta tercera edición y se concederá el II Premio Tono Valverde a una persona y una asociación destacadas por su labor en la protección medioambiental, en homenaje al biólogo vallisoletano con motivo del centenario de su nacimiento.

La programación incluirá también actividades paralelas como el III Concurso de Fotografía, el II Certamen Escolar de Vídeo, talleres sobre control biológico, murciélagos, huellas, construcción de cajas nido, ilustración científica y biosonificación de plantas.

Además, el festival contará con encuentros con especialistas y divulgadores como Miguel Delibes de Castro, Loreto Arenales, Guillermo Palomero, Óscar Aguado y Luis Laria, así como tres jornadas específicas dirigidas a escolares para reforzar la educación ambiental desde edades tempranas.

Otra de las propuestas destacadas será el II Mercadillo de la Biodiversidad, que reunirá a una veintena de expositores con productos ecológicos, viveros, razas autóctonas, ONG y propuestas artísticas relacionadas con la sostenibilidad.

Más allá de su programación anual, VíaNatur mantiene durante todo el año su actividad a través de VíaNatur+, una iniciativa que ya ha desarrollado 53 actividades medioambientales en menos de dos años en Valladolid y distintos municipios de la comunidad.