Aumentan un 6,35% los viajeros en Valladolid en el primer trimestre

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VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 viajeros pernoctaron en establecimientos de alojamiento turístico en Valladolid en los tres primeros meses del año, un 6,35 por ciento más que en mismo periodo de 2025, realizando más de 200.000 pernoctaciones, un 1,12 por ciento más.

Así se desprende de los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y por AEVAT-CEOE, relativos al mes de marzo, que muestran que el primer trimestre del año, tradicionalmente el de cifras más bajas en el turismo de Valladolid, mantiene la tendencia positiva apreciada a lo largo de 2026, según ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Incluso se superan las cifras del mismo periodo del año anterior tanto en viajeros, con un total de 105.147, un 6,35 por ciento en el agregado con subidas en hoteles y apartamentos, como en pernoctaciones, con un total de 206.519, un 1,12 por ciento más.

Si bien en este parámetro el comportamiento del segmento de apartamentos es netamente positivo, en tanto el hotelero todavía "acusa" el elevado número de plazas en reforma.

De hecho, los datos del mes de marzo, el que ha cerrado este primer trimestre, muestran ese comportamiento "divergente", ha subrayado el Consistorio.

Por un lado, los viajeros alojados en establecimientos de Valladolid aumentan un 2,67 por ciento más que en marzo de 2025, tanto en hoteles como en apartamentos, si bien las pernoctaciones bajan, algo menos del tres por ciento, con especial incidencia en el apartado de clientes extranjeros en dicho mes, posiblemente afectados por la creciente incertidumbre internacional.

Si se produndiza en los datos oficiales de INE y CEOE, varios indicadores contribuyen a las "buenas expectativas" de cara a la primavera, que ya tuvo un primer apunte positivo con la elevada ocupación en Semana Santa.

En este sentido, se observa una paulatina recuperación de la tarifa media diaria de los hoteles, pero en un contexto de clara moderación de precios respecto de 2025, lo que puede contribuir a mejorar la competitividad del destino, en tanto se mantiene un ligero incremento en el ingreso medio por habitación disponible.

Todo ello mientras el sector hotelero local sigue aumentando el número de trabajadores empleados, que creció en marzo más del diez por ciento respecto del mismo mes del año anterior.

A ello se suma la reciente apertura de un nuevo establecimiento hotelero de cinco estrellas de la capital, a la que seguirán antes de que acabe el segundo trimestre dos nuevos establecimientos de cuatro estrellas, lo que va a suponer un incremento de la capacidad hotelera local de entre un cinco y un diez por ciento, con el esperable consiguiente incremento de clientes.