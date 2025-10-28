Valladolid replica el "éxito" del 'speed dating' con un millar de inscritos para 70 puestos de trabajo en hostelería

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha replicado el "éxito" de la novedosa fórmula del 'speed dating' que se inició en Salamanca para cubrir hoy en Valladolid cerca de 70 puestos de trabajo en hostelería a los que optan un millar de personas inscritas previamente, además de crearse una bolsa de empleo para futuras contrataciones.

"Estas entrevistas exprés 'speed dating' consiguen agilidad y que, por un lado, podamos ver la ilusión en las personas que vienen a esas ofertas y, por otro, la agilidad propia de lo que es 22 empresas ofertando puestos de trabajo específicos. Las entrevistas se hacen de forma simultánea y masiva. Y se pone sobre la mesa la oferta de trabajo y los candidatos llevan a cabo la selección entre unos y otros. Conectamos la oferta y la demanda en el ámbito de la hostelería", ha resumido la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

La dirigente autonómica ha visitado el Centro de Formación para el Empleo situado en la calle Villabáñez es la segunda acción de este tipo que se desarrolla en Castilla y León, tras la experiencia pionera celebrada en Salamanca el pasado 7 de octubre.

La iniciativa busca responder con eficacia y agilidad a la necesidad de cobertura de puestos de trabajo vacantes en el sector de la hostelería, facilitando el encuentro directo y rápido entre empresas que necesitan personal cualificado y personas que buscan una oportunidad laboral.

A lo largo de la jornada en Valladolid, se han programado 960 entrevistas entre los demandantes de empleo del sector y más de una veintena de empresas que ofertan 70 puestos de trabajo de distintos perfiles y categorías profesionales.

Las vacantes ofertadas incluyen tanto puestos de mayor cualificación como jefes de sala, recepcionistas de hotel, cocineros y camareros con experiencia, como perfiles más genéricos tales como mantenedores de edificios, pinches de cocina o personal de limpieza, ha detallado Leticia García.

"Fue una iniciativa que nació del diálogo con el sector en función de las necesidades y las inquietudes que nos planteaban a la Junta por esas dificultades de cobertura de puestos de trabajo a pesar del esfuerzo de transformación que está haciendo la hostelería, que trabaja tanto por la conciliación como por el reconocimiento y dignificación y profesionalización de los trabajadores", ha añadido.

Una petición atendida por el Ejecutivo autonómico que incide en el peso de un sector tanto por el "empleo que crea" --75.000 puestos-- como por la "riqueza" que aporta al ser "un vehículo de transmisión de cultura, de patrimonio turístico", que se traduce en el "liderazgo" de Castilla y León en turismo rural.

FORMACIÓN

En este contexto, Leticia García ha apuntado que la Junta busca "mejorar la empleabilidad y la cualificación" profesional de los trabajadores, a través de la intermediación laboral y de otros aspectos como la "formación o la estabilidad en el empleo".

En este punto ha recordado que en el ámbito de la formación, durante este ejercicio 2025, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León invierte casi 4,2 millones en formación para el empleo de trabajadores desempleados y trabajadores ocupados dentro de este sector, con la participación de más de 2.600 trabajadores y más de 200 acciones formativas.

En el ámbito del apoyo al empleo estable, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha venido apoyando el esfuerzo de las empresas por mejorar las condiciones laborales, afrontando retos como la temporalidad y la conciliación. Con este objetivo se han establecido incentivos a la contratación indefinida establecen con un incremento adicional de 1.000 euros para los contratos en hostelería, sumándose a los 4.500 euros del incentivo general, ha añadido.

En 2024, 170 empresas se beneficiaron de estas ayudas en el sector, con un importe global de 1.272.500 euros. Además, las empresas del sector cuentan con ayudas económicas para ampliación de jornada, transformación de contratos temporales en indefinidos, contratos de sustitución por conciliación y contratos de formación en alternancia, ha detallado Leticia García.

MÁS JORNADAS

Leticia García ha celebrado el "éxito" de esta jornada que en Salamanca generó 47 empleos directos a los que, con la bolsa creada, se sumaron con posterioridad otros 17.

"En Salamanca resultó muy positivo, aquí también estamos viendo todas las personas que ya están preparadas para las entrevistas y barajamos llevarlo a otras provincias e incluso extenderlo a otros sectores más allá de la hostelería", ha añadido.