Valladolid reúne este fin de semana a un centenar de binomios en una nueva prueba de la Liga Norte de Agility

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Agility Valladolid acogerá los próximos 26 y 27 de septiembre una nueva prueba puntuable de la Liga Norte de Agility, competición que reunirá a alrededor de un centenar de binomios, formados por perro y guía.

Los participantes llegarán desde diferentes puntos del norte y centro de España, con representación de Asturias, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla y León, entre otras comunidades. Todos ellos competirán durante el fin de semana con el objetivo de sumar puntos para la clasificación de la Liga Norte, señalan desde la Fundación Municipal de Deportes a través de un comunicado.

La prueba tendrá además formato Open, lo que permitirá la participación de deportistas procedentes de otras comunidades autónomas y ampliará la presencia de binomios en una cita que espera reunir a numerosos aficionados a este "espectacular" deporte canino.

Desde el Club Agility Valladolid se invita a los aficionados al deporte y a los amantes de los animales a acercarse durante el fin de semana al Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid para conocer de cerca una disciplina en la que el trabajo en equipo entre perro y guía es el auténtico protagonista.