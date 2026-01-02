Valladolid rinde homenaje a la Policía Municipal con un parque en el barrio de La Victoria-Puente Jardín

Archivo - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en un acto al que asistieron miembros de la Policía Municipal. - AYUNTAMIENTO - Archivo

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado que la ciudad rendirá homenaje a la Policía Municipal con un parque ubicado en el barrio de La Victoria-Puente Jardín, lo que supone la primera incorporación al callejero vallisoletano en el año 2026.

Este nuevo espacio público recibirá así la denominación de Parque Policía Municipal en lo que será un reconocimiento a la "importante labor" desarrollada por la Policía Municipal de Valladolid desde su implantación.

La decisión se adopta con motivo de la conmemoración del 200 aniversario de la fundación de este cuerpo en la ciudad y el anuncio se realiza ante la cercanía de esta fecha, el próximo 12 de enero, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Este "hito histórico" dará lugar, a lo largo de 2026, a un programa de actividades conmemorativas destinadas a poner en valor la trayectoria, el compromiso y el servicio prestado a la ciudadanía por la Policía Municipal.

En este contexto, el nuevo Parque Policía Municipal se ubica en el Barrio de La Victoria-Puente Jardín, en un enclave de "especial simbolismo" por su proximidad a la Jefatura de la Policía Municipal de Valladolid.

En concreto, el espacio público se sitúa entre el Parque Jardín Botánico, el Canal de Castilla, la VA-20, la Avenida de Burgos y el Paseo del Jardín Botánico, de manera que se configura como un "punto de referencia para el barrio y para la ciudad".

Carnero ha destacado que esta denominación "es una forma de agradecer públicamente el trabajo diario de un cuerpo que lleva 200 años velando por la seguridad, la convivencia y el bienestar de los vallisoletanos".

Asimismo, ha subrayado que "la Policía Municipal forma parte de la historia viva de Valladolid y este parque es un símbolo permanente del respeto y reconocimiento de toda la ciudad a su vocación de servicio".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valladolid quiere "poner en valor la labor de servicio público, cercanía y compromiso con la ciudadanía que caracteriza a la Policía Municipal de Valladolid, así como reforzar la memoria colectiva en torno a una institución fundamental en la vida cotidiana de la ciudad", ha agregado el regidor.

Asimismo, con motivo de la efeméride, el próximo 5 de enero la Policía Municipal abrirá la Cabalgata de Reyes y una nutrida representación de agentes encabezará el desfile.