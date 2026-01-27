Valladolid rinde homenaje a sus Récords de Europa en el primer acto como Ciudad Europea del Deporte 2026 organizado por el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha rendido homenaje a sus récords de Europa en un acto en el que se ha reconocido a los deportistas Isaac Viciosa (atleta) y José Antonio Alonso Téllez (nadador), en el marco de una jornada que ha servido para inaugurar el calendario de actividades dentro de la designación de la capital vallisoletana como 'Ciudad Europea del Deporte 2026'.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presidido este martes en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial este acto de reconocimiento que ha puesto en valor dos logros deportivos de "extraordinaria relevancia internacional", los únicos récords de Europa conseguidos por deportistas vinculados a Valladolid.

Se trata de un acto que ha abierto simbólicamente el amplio programa de actos y eventos que la ciudad desarrollará a lo largo de 2026 con motivo de este reconocimiento europeo.

"Hoy rendimos homenaje no solo a dos deportistas excepcionales, sino a dos hitos históricos que sitúan a Valladolid en la élite del deporte europeo", ha expresado el primer edil, quien ha señalado que los récords de Europa de Isaac Viciosa y José Antonio Alonso Téllez son motivo de orgullo para toda la ciudad y un ejemplo del talento, el esfuerzo y la excelencia que se quiere proyectar al mundo.

Además de contar con la participación de los dos homenajeados, el reconocimiento ha culminado con la celebración de una mesa redonda en la que ambos deportistas han compartido su experiencia, trayectoria y visión del deporte como herramienta de formación, esfuerzo y superación, así como su vinculación con Valladolid a lo largo de sus carreras.

El acto celebrado este martes reconoce la extraordinaria dificultad que supone alcanzar un récord de Europa, un logro reservado a deportistas de élite mundial y que sitúa a Valladolid en la historia del deporte internacional.

Precisamente, el regidor ha remarcado que este acto simboliza el espíritu con el que Valladolid afronta su año como 'Ciudad Europea del Deporte 2026'. "El objetivo es reconocer a quienes han hecho historia, inspirar a las nuevas generaciones y seguir utilizando el deporte como una herramienta de bienestar, cohesión social y proyección internacional de nuestra ciudad", ha concluido.

CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE

Valladolid fue designada 'Ciudad Europea del Deporte 2026' el 9 de septiembre de 2025, tras la evaluación realizada por ACES Europe, asociación internacional sin ánimo de lucro con sede en Bruselas encargada de conceder anualmente estos galardones.

La distinción fue recogida el 11 de diciembre de 2025 en el Parlamento Europeo, por la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez.

Esta designación supone un reconocimiento europeo al trabajo continuado de la ciudad en la promoción del deporte, la actividad física y los hábitos de vida saludables, y acredita la calidad de las instalaciones municipales, los programas deportivos y las políticas públicas desarrolladas en este ámbito.