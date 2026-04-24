Valladolid y Sevilla estrechan lazos en la celebración del Centenario de la Generación del 27 y Feria del Libro

Valladolid y Sevilla estrechan sus lazos culturales para colaborar en la celebración del Centenario de la Generación del 27 y la Feria del Libro - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid y Sevilla estrechan sus lazos culturales para colaborar en la celebración de la Feria del Libro, los actos de conmemoración del Centenario de la Generación 27 y la promoción del Ateneo Cultural 'Valladolid Ciudad Taurina'.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha visitado Sevilla, donde ha mantenido varios encuentros con representantes del Ayuntamiento y la cultura hispalense, para intensificar las relaciones culturales.

Carvajal ha mantenido una reunión con el presidente de la Feria del Libro de Sevilla, Rafael Rodriguez, y su vicepresidente, David González, para propiciar una colaboración, con vocación de continuidad, de las Ferias del Libro de ambas ciudades.

Además, ha asistido a una recepción oficial por parte del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la concejala de Turismo y Cultura, Ángela María Moreno, y el director general de Cultura del Ayuntamiento, Fernado Mañes, en cuyo transcurso mantuvieron un primer contacto para colaborar en la organización de un acto conmemorativo con motivo del Centenario de la Generación 27 que se celebra el próximo año.

MOVIMIENTO POÉTICO

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid también ha mantenido contacto con el Ateneo de Sevilla, que acogió el homenaje a Luis de Góngora para conmemorar el tercer centenario de la muerte del autor del Siglo de Oro, que dio a conocer a una generación irrepetible de poetas y escritores como la Generación del 27.

Valladolid contribuyó al surgimiento de este movimiento poético, estético e intelectual que revolucionó la literatura española en el siglo XX, según ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La ciudad fue hogar y espacio de influencia de figuras fundamentales de este movimiento como Jorge Guillén, primer Premio Cervantes (1976), y Pedro Salinas, ambos profesores en la Universidad de Valladolid durante los años 20 y también, de la vallisoletana Rosa Chacel, Premio Nacional de las Letras.

El Ayuntamiento de Valladolid tiene como objetivo que la ciudad tenga un papel protagonista en la conmemoración de esta efeméride dado el relieve de su papel como espacio fundacional de la Generación del 27, no solo por su acogida a poetas esenciales, sino por haber propiciado un "clima cultural fértil" para el pensamiento y la creación.

Además, con motivo de la Feria Taurina de Sevilla, la concejala de Educación y Cultura y los representantes de la empresa Tauroemoción, presentaron en el Hotel Gran Meliá Colón de Sevilla, verdadero corazón taurino de la ciudad en estos días de Feria, los contenidos de la Feria de San Pedro Regalado, que se celebrará en Valladolid entre los días 10 y 17 de mayo.

Un acto enmarcado en la programación del Ateneo Cultural 'Valladolid Ciudad Taurina', que en este caso tiene como objetivo darse a conocer en las principales ciudades taurinas del país.