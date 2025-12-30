Valladolid y Zamora, en aviso amarillo el último día del año por nieblas que podrían ser engelantes

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en las provincias de Valladolid y Zamora por nieblas que podrían llegar a ser engelantes durante este último día del año, según recoge su página web.

En concreto, el aviso se activará a las 00.00 horas de este miércoles y permanecerá hasta 12.59 horas en la meseta de las dos provincias con una probabilidad entre el 40 y el 70 por ciento en la predicción.

Las nieblas podrían dificultar la visibilidad a partir del centenar de metros, añade la Aemet.