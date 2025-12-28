Valladolid, Zamora y Salamanca estarán en alerta amarilla este lunes por nieblas que podrán ser engelantes

Archivo - Tramo de autovía afectada por la niebla - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Valladolid, Zamora y Salamanca estarán este lunes, día 29 de diciembre, en aviso de nivel amarillo ante la previsión de bancos de niebla con visibilidad de 100 metros, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogido por Europa Press.

En concreto, las mesetas de estas tres provincias estarán en alerta por nieblas que podrán ser engelantes desde las 00.00 y hasta las 12.59 horas de este lunes, mientras que el riesgo por nieblas se mantendrá activo hasta las 23.59 horas.

En general, se prevé que las temperaturas mínimas vayan en descenso y las máximas en descenso o sin cambios en la meseta y en ligero ascenso en la montaña en la Comunidad en la jornada de este lunes.

Asimismo, se esperan heladas débiles, algunas podrán ser moderadas con viento variable y flojo.