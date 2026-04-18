Valladolod reúne a responsables técnicos y políticos de toda España para analizar el futuro de la bicicleta pública - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha acogido la celebración de la Comisión Nacional de Bicicleta Pública de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), un encuentro clave del sector que ha reunido a responsables técnicos y políticos de ciudades de toda España para analizar la evolución y el futuro de la bicicleta pública como pilar de la movilidad activa, la descarbonización y la intermodalidad urbana.

La reunión se ha celebrado en la sede de Auvasa con la participación de una amplia representación de sistemas municipales de bicicleta pública, y ha situado a Valladolid en el centro del debate nacional sobre innovación, sostenibilidad y avances en la movilidad urbana.

Durante la jornada, el sistema BIKI Valladolid ha sido presentado como caso de referencia a nivel estatal, tanto por su integración en la gestión a través de Auvasa como una empresa global de servicios de movilidad, como por su evolución y nuevos servicios innovadores.

BIKI destaca por su crecimiento en uso, su cobertura territorial al incluir el alfoz y por su alineación con las estrategias municipales de movilidad sostenible, por lo que se ha convertido en una "herramienta eficaz" para que la bicicleta sea una alternativa viable en el ámbito de la movilidad activa en el día a día, según ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA CIUDAD

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la presentación de proyectos innovadores impulsados desde Valladolid, que amplían el concepto tradicional de bicicleta pública.

Con cargoBIKI, orientado a la movilidad de carga urbana, se abren nuevas posibilidades para la logística de última milla, el comercio de proximidad y los servicios municipales, contribuyendo a la reducción de emisiones y tráfico motorizado.

Con adaptaBIKI, diseñadas para garantizar el acceso universal a la movilidad, se incorporan bicicletas adaptadas para personas con movilidad reducida, reforzando el papel de la bicicleta pública como servicio inclusivo.

El HUB de Ciclologística posiciona a Valladolid como laboratorio urbano para soluciones logísticas sostenibles, conectando movilidad, economía local e innovación empresarial.

A este respecto, el Consistorio ha destacado que estos proyectos han despertado un "notable interés" entre las ciudades asistentes, que han identificado a Valladolid como un entorno pionero en la aplicación práctica de nuevas soluciones ciclables.

La Comisión Nacional de Bicicleta Pública de ATUC ha contado con una alta participación de ciudades españolas y operadores, reflejo de la madurez alcanzada por el sector y del interés creciente por consolidar la bicicleta pública como servicio estratégico en las ciudades.

El encuentro ha facilitado el intercambio de experiencias, indicadores de gestión y buenas prácticas que facilitan la mejora continua y el incremento del uso.