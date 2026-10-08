El Valle del Tiétar (Ávila) se moviliza contra la orden de tala que considera un "cheque en blanco" de la Junta

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ÁVILA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la comarca del Valle del Tiétar (Ávila), junto a varias asociaciones ambientales, han presentado una cadena de recursos y alegaciones contra la orden de la Junta que regula las actuaciones de tala de árboles tras los incendios de este verano y que consideran un "cheque en blanco" que compromete "el futuro ecológico de la comarca".

La campaña se ha extendido a otras zonas de Castilla y León, de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, afectadas por diferentes incendios y, en concreto, por el de Burgohondo que calcinó cerca de 64.000 hectáreas en 36 municipios de las tres comunidades, donde viven más de 81.000 personas, según ha trasladado la asociación Actúa por un mundo sostenible en un comunicado recogido por Europa Press.

Los colectivos vecinales han señalado que la actuación afecta a más de 30.000 hectáreas, solo en el Valle del Tiétar, incluidos espacios de la Red Natura 2000, encargada de la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea, donde anidan especies como el buitre negro o el águila imperial ibérica.

Así, han señalado la "ambigüedad" de la orden publicada a finales de agosto, una actuación que además deja el suelo "expuesto a la erosión y abre la puerta a la tala indiscriminada de pinos que siguen vivos", que son fundamentales "como refugio para la biodiversidad" que debe repoblar la zona.

Por ello, han plateado una serie de propuestas como modificar la orden para garantizar una moratoria para las frondosas hasta la primavera de 2027 que permita comprobar cuáles rebrotan; limitar la maquinaria pesada para proteger el suelo y el agua del Tiétar, así como priorizar la corta de árboles inestables junto a viviendas y caminos.

"No nos oponemos a que se actúe cuando sea necesario, sino a que se ordene una retirada generalizada que no da solución a los problemas desatados por el incendio", ha explicado la vecina de Pedralaves, Eva Mateos, quien también ha manifestado que la Junta "debe determinar qué árboles presentan realmente un riesgo y si hay alternativas menos dañinas".

RED ASOCIATIVA

Detrás de la campaña hay una red impulsada por varias asociaciones locales y una veintena de portavoces vecinales, que han registrado diferentes reclamaciones, de los que no han dado un número exacto.

"Queremos que la Junta sepa que estamos vigilando cada paso que se de en nuestro monte. Exigimos una restauración rigurosa que respete los ciclos de la naturaleza, no una intervención masiva que hipoteque el futuro de la comarca", ha señalado la portavoz de la asociación Actúa, Paula Rivas.

En esta línea, desde la red vecinal han advertido de las consecuencias de los incendios que han aparecido en los últimos días a raíz de "las intensas lluvias que han arrastrado toneladas de ceniza y lodo a gargantas y ríos".

De esta forma, han asegurado que la lluvia a traído "graves consecuencias" para el entorno natural del valle, entre ellos, la localidad de Casavieja, Piedralaves o La Iglesuela, que se han quedado sin agua potable, si bien que de otros "no se publican" los resultados de los análisis de calidad del agua desde el verano.

Asimismo, los colectivos han denunciado que las administraciones han dejado la protección del suelo "en manos de voluntarios y de la limitada capacidad de los ayuntamientos", y han alertado de que, "si la saca masiva ya se hubiera ejecutado, la catástrofe sería aún mayor".