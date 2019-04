La vallisoletana Sandra Broa presenta 'Salir, ligar, el rollo de siempre', un original libro con formato interactivo

Publicado 10/04/2019 17:32:32 CET

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora vallisoletana Sandra Broa presenta mañana jueves su último libro 'Salir, ligar, el rollo de siempre', con un original formato interactivo en el que el lector es el que decide qué historias vivirá la protagonista.

La presentación tendrá lugar a las 20.30 horas en el bar 'La Biblioteca' como guiño a las aventuras de esta publicación, que transcurren en la noche vallisoletana y en algunos de sus bares más emblemáticos, como es el caso de este mismo local, además de 'La cárcava', 'La brújula' y el 'Molly Malone'.

A pesar de que el formato de lectura está pensado para el divertimento, también se tocan temas importantes como el machismo que sigue latente en la sociedad, el acoso y las enfermedades de transmisión sexual. Pero siempre con el tono de humor tan característico de la autora, que ha conseguido que su seña de identidad sea su manera de narrar sin tapujos situaciones cotidianas envolviendo al lector de tal manera que pierde la sensación de estar leyendo un libro para sentir que está hablando con un "colega".

No en vano, su blog 'Treintay... diario de una treintañera', con el que comenzó su andadura literaria, acaparó rápidamente la atención del público consiguiendo más de 100.000 seguidores en redes sociales en menos de tres años y siendo elegido en 2013 Mejor blog personal en los Premios Bitácoras, los más prestigiosos de habla hispana.

En 2014 quedó de nuevo finalista como Mejor de humor y Mejor del público en estos galardones y dentro de los tres finalistas como Mejor de humor en los reconocimientos 20blogs que otorga el periódico 20 minutos.

En 2015 decidió plasmar en papel parte de sus vivencias con su primer libro 'No sé si tirarme al tren o al maquinista' (actualmente publicado con la Editorial B), que consiguió situarse como el más vendido en Amazon España en septiembre de 2016 tras llevar más de ocho semanas consecutivas en el Top 10 de humor. Tras él salió a la venta 'Se me pasa el arroz pero no el conejo' (2016. Editorial B), que también cosechó excelentes críticas en Amazon.

En esta ocasión ha elegido la autopublicación para su primer libro de ficción. Sus libros están disponibles a través de Amazon tanto en formato digital como en papel, o en cualquier librería o centro comercial, así como en la web de la autora www.treintay.com