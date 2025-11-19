Vallsur inaugura la Navidad este viernes con un encendido "especial" inspirado en Nueva York

Archivo - Luces de Navidad en el centro comercial y de ocio Vallsur. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Vallsur de la capital vallisoletana dará la bienvenida a la Navidad este viernes, 21 de noviembre, con un encendido de luces muy especial, que estará acompañado de una puesta en escena "única" que marcará el inicio de la época más mágica del año.

El alumbrado tendrá lugar a las 19 horas cuando el centro comercial se quede completamente a oscuras hasta que la iluminación navideña cobre vida de forma gradual en un espectáculo visual impactante.

La cuenta atrás para el encendido estará guiada por los más pequeños, que se convertirán en los protagonistas de dar la bienvenida a la Navidad.

Todo estará acompañado por un 'show infantil' cargado de música, canciones y coreografías, protagonizado por algunos de los personajes favoritos de los más pequeños, con quienes podrán bailar, compartir momentos y hacerse fotos. Además, el espectáculo estará lleno de sorpresas pensadas para que las familias vivan una tarde inolvidable.

Este año, la decoración ha sido diseñada en exclusiva para Vallsur y estará inspirada en la magia de Nueva York con un ambiente "cálido y sorprendente" que acompañará a los visitantes durante todas las fiestas.

Como cada año, Vallsur refuerza su compromiso social con una iniciativa solidaria y durante todo el fin de semana, del 21 al 23 de noviembre, la asocación ELA Valladolid contará con un espacio propio en el centro comercial donde venderán turrón 'Vicens' solidario, cuya recaudación se destinará íntegramente a la entidad.

El encendido dará comienzo a la programación navideña de Vallsur y durante las semanas siguiente, los visitantes podrán disfrutar de la llegada de Papá Noel, la visita de los Reyes Magos, talleres infantiles de decoración navideña y una fiesta de pren-Nochevieja.

Con todas estas actividades, Vallsur busca ofrecer un espacio de encuentro, ilusión y solidaridad donde las familias puedan vivir la Navidad de forma especial.