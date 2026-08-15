Dos mujeres fallecidas y dos menores heridos leves en la riada de Manzaneda de Valdueza (León)

Archivo - Vehículo de los bomberos de Ponferrada.- JCYL - Archivo

LEÓN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han perdido la vida y dos menores han sufrido heridos leves en la riada que se ha producido esta tarde en Manzaneda de Valdueza, dentro del término municipal de Ponferrada.

La Subdelegación del Gobierno ha informando a Europa Press de que la tromba de agua había provocado un desprendimiento en el monte y el agua y el barro se había encauzado por la calle de la Iglesia.

En una bodega se encontraban seis personas. Dos mujeres adultas, que han fallecido, y dos menores que están siendo atendidos por heridas leves. No hay personas desaparecidas.

Además, en Bouzas otra tromba de agua ha provocado el arrastre de varios vehículos. Policía Nacional continúa en la zona.