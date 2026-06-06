Varios cientos de personas reclaman a la Junta en Valladolid medidas que faciliten el acceso a la vivienda

Varios cientos de personas se manifiestan en Valladolid para reclamar medidas que faciliten el acceso a la vivienda - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas, encabezadas por UGT y Comisiones Obreras, se han manifestado este sábado 6 de junio por algunas de las calles más céntricas de Valladolid para reclamar al Gobierno autonómico que se formará en los próximos días medidas que faciliten el acceso a la vivienda, bajo el lema principal de 'La vivienda nos cuesta la vida'.

Antes del comienzo de la manifestación han comparecido ante los medios de comunicación los secretarios generales de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, respectivamente, así como el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, para reivindicar el acceso a una vivienda "digna" en Castilla y León y exigir al nuevo Gobierno de la Comunidad medidas que lo favorezcan.

En primera instancia, Fernández de los Muros ha reclamado la proliferación de "políticas públicas" que permitan a los ciudadanos acceder a la vivienda "en condiciones de igualdad", ya que es "un derecho de todos y todas".

La secretaria de Comisiones Obreras se ha pronunciado al respecto del pacto entre PP y Vox en Castilla y León, del que ha señalado que algunos párrafos son "completamente discriminatorios y racistas" en el ámbito de la vivienda, como en los que se indica "la obligación de estar diez años empadronado" en alguna población de la Comunidad para acceder a las ayudas para la compra.

Asimismo, ha agradecido al Consejo de la Juventud y a otras organizaciones estudiantiles su colaboración, y ha apuntado que este problema afecta principalmente a la emancipación de la población joven de la Comunidad.

Por su parte, el secretario general de UGT, Óscar Lobo, también ha puesto el foco en que los jóvenes y las personas trabajadoras no pueden soportar "el aumento de los alquileres" y una "inmensa mayoría" no puede adquirir una vivienda.

Por ello, Lobo ha reclamado al Gobierno autonómico que cumpla con sus competencias en materia de vivienda. "Le queremos exigir al nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León que se ponga precisamente del lado de la inmensa mayoría de gente que no puede acceder a una vivienda, en lugar de ponerse al lado de los especuladores, de los grandes inversores y de los fondos buitres que se están forrando a costa de los demás", ha aseverado.

Además, ha pedido que PP y Vox reconsideren su "rechazo" a la Ley Estatal de Vivienda, ya que esta normativa, la cual Lobo considera "fundamental para poner fin a la especulación", ofrece "herramientas para limitar el aumento desorbitado de los precios del alquiler en zonas tensionadas".

En último lugar, Fernández de los Muros ha reiterado la necesidad de intervenir en esas zonas tensionadas y ha propuesto otras medidas concretas al respecto, como la regulación de la "vivienda habitacional", la cual supone "una vía de negocio tremenda", o la implementación de un parque público de viviendas que no pasen a formar parte del ámbito privado.

Al final del recorrido de la manifestación, se ha leído un manifiesto conjunto, al que ha puesto voz el miembro de la directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado José Manuel Conde, en el que se han demandado "salarios dignos y viviendas asequibles" para la población de Castilla y León.