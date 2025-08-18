Varios miles de personas se concentran en León para pedir el nivel 3 y dimisiones por la gestión de incendios

Protesta para pedir el nivel 3 de emergencias y dimisiones por la gestión de los incendios en León. - ORGANIZADORES DE LA CONCENTRACIÓN

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios miles de personas, 1.500 según la Subdelegación del Gobierno y más de 2.500 que calcula la organización, se han concentrado en la capital leonesa para pedir la declaración del nivel 3 de emergencia de interés nacional y pedir la dimisión de responsables de la Junta de Castilla y León como el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, o el director general del Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Los organizadores han señalado a Europa Press que la respuesta de los ciudadanos ha supuesto un "éxito tremendo" en una concentración en la que se han recogido peticiones individuales, cerca de un millar, para reclamar la declaración de nivel 3 que se presentarán en los registros oficiales dirigidas al Ministerio del Interior.

Fuentes de la organización han incidido en que ha habido gente que no ha podido llegar hasta el lugar de la concentración, frente al Ayuntamiento de León, debido a que se ha "colapsado" este espacio.

Allí, las personas que se han concentrado han portado pancartas en las que se podía leer "León se quema", "Suárez-Quiñones dimisión ya" o "¡Por la declaración de emergencia nivel 3 para León!".

En el marco de la concentración, los asistentes han guardado un minuto de silencio en recuerdpo por los tres fallecidos en los incendios que afectan a la provincia de León y se han leído sendos manifiestos, uno de la Asociación de Bomberos Forestales, que ha señalado a Arranz como uno de los principales responsables de las políticas llevadas a cabo que consideran que han provocado "carencias gravísimas" y otro por parte de los convocantes, ciudadanos leoneses afectados por los incendios.

Bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!', los convocantes también han pegado en el Ayuntamiento pegatinas con las caras de los responsables políticos en el marco de una protesta con la que se ha pretendido criticar la falta de medios para hacer frente a la ola de incendios que afecta a la provincia y a amplias zonas de la Comunidad, donde la magnitud de la situación "supera la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, lo que compromete la seguridad de la población y la protección del medio ambiente".

AIRE "IRRESPIRABLE"

En este marco, han recalcado que uno de los motivos de esta concentración es el incendio que afecta al Parque Nacional de Picos de Europa y las condiciones del aire "irrespirable" en las comarcas leonesas, lo que, a su juicio, "supone un evidente problema de salud para las personas más vulnerables".

Asimismo, han indicado que la gestión de la Junta ha estado marcada por "recortes en prevención y precariedad" en las condiciones de los bomberos forestales, y responsabilizan de esta situación al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Por otro lado, han criticado "el negacionismo climático", las "malas condiciones" laborales de los bomberos forestales y el "trasvase de fondos de lo público a lo privado, que han tenido consecuencias lamentables".