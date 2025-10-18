Vázquez anuncia que todas las áreas de salud contarán con unidad de afrontamiento del dolor crónico antes de acabar 2025

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez junto al presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, José Luis Morencia Fernández - II CONGRESO DEL AFRONTAMIENTO AL DOLOR CRÓNICO

Asegura que ello será "independiente" de la aprobación o no de los presupuestos y "que se va a hacer igualmente porque estaba previsto"

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha anunciado que antes de terminar 2025 todas las áreas de salud de Castilla y León contarán con unidad de afrontamiento del dolor crónico antes de acabar el año, que funcionan ya en siete áreas, con 36 profesionales, y se "ultiman" los detalles y la formación de otros ocho fisioterapeutas para empezar en Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

Así lo ha trasladado este sábado el titular de Sanidad en el marco de la inauguración en del II Congreso Internacional de Afrontamiento Activo del Dolor Miguel Ángel Galán que se celebra en Valladolid, donde ha explicado que se trata de un servicio innovador por el que ha apostado la Junta y que se centra en el enfoque biopsicosocial, diseñado para que el dolor deje de ser el protagonista en la vida de los pacientes.

Alejandro Vázquez ha informado de que las unidades están compuestas por fisioterapeutas, médicos, enfermeras, personal de salud mental, personal administrativo, y han tratado a más de 6.000 pacientes en la comunidad con unos resultados "muy buenos".

"La Consejería de Sanidad ha impulsado desde el primer momento la creación de las unidades en SACYL, de manera que la de Valladolid fue la primera de su tipo en España, impulsada por los fisioterapeutas e investigadores Federico Montero Cuadrado y Miguel Ángel Galán", ha ahondado el consejero, al tiempo que ha señalado que esto ha inspirado un "cambio paradigmático en el tratamiento del dolor crónico dentro del sistema público de salud español", ha explicado el consejero".

"El dolor tiene una importancia capital como problema de salud", ha subrayado el consejero ya que según datos del Observatorio Español del Dolor, cerca del 26 por ciento por ciento de la población española padece dolor crónico.

De forma paralela, ha comunicado que el dolor crónico tiene una "importancia capital" a nivel social por que en Castilla y León, el año pasado, se han dispensado "siete millones y medio de unidades de envases de medicamentos para el dolor, lo cual ha supuesto una cifra de 50 millones de euros".

También ha asegurado que completar todas las áreas de salud con una unidad de afrontamiento del dolor crónico antes de acabar el año "es independiente de la aprobación o no de los presupuestos y que se va a hacer igualmente por que estaba previsto".

Por su parte, el presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, José Luis Morencia Fernández, ha indicado que la senda del afrontamiento activo de dolor ha dado "muy buenos resultados".

Fernández ha revelado que el reto es "actualizarse y tener conciencia de que el tratamiento del dolor crónico es multidisciplinar, ya que involucra no solo a fisioterapeutas, sino también a médicos de atención primaria, enfermeros, psicólogos y otros profesionales sanitarios".

PROGRAMA CRIBADOS DE CÁNCER DE MAMA

Alejandro Vázquez ha destacado que en Castilla y León hay un programa "enormemente consolidado" de cribados del cáncer de mama, que abarca "más población de la que abarca el Sistema Nacional de Salud, concretamente de los 45 a los 74 años, y además cumple con todos los requisitos de la Estrategia Nacional del Cáncer".

El Consejero ha remarcado "en la Comunidad se cumple la ley, desde el primer artículo al último, a la mujer se le respeta su derecho a la prestación sanitaria de la intervención voluntaria del embarazo y hay cuatro centros públicos en los cuales se realiza la prestación, pero también hay que cumplir otros artículos que hablan de la objeción de conciencia de los profesionales".

En el mismo sentido, el consejero ha asegurado que le "llama la atención la hipocresía del PSOE, porque allí donde gobierna, por ejemplo, en Castilla La Mancha, no hay ningún centro público en el que se realice la interrupción voluntaria del embarazo". "Por lo tanto, primero tienen que mirarse en ellos mismos antes de venir a mirar a los demás", ha concluido.

SOBRE EL CONGRESO

El congreso es un evento transdisciplinar en el que participan 800 profesionales sanitarios y cuenta con más de 70 ponentes nacionales e internacionales de referencia, organizado por el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, con la colaboración de la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid. También van a participar los colegios profesionales de Medicina, Enfermería, Psicólogos, Farmacéuticos y Terapia Ocupacional.

En el mismo sentido se cuenta con ponentes que pertenecen a sociedades científicas como: Sociedad Española de Dolor, Sociedad Castellano Leonesa de Dolor, Sociedad del Afrontamiento Activo de Dolor, SEMERGEN, SEGM, SEMFYC, Asociación Española de Fisioterapeutas, Sociedad de Farmacéuticos de AP, Sociedad de Enfermería Comunitaria, etc.

También contará con la participación de asociaciones de pacientes: COCEMFE, Asociación de Fibromialgia de Castilla y León y la 'Asociación de Afrontamiento Activo Miguel Ángel Galán'.

Se van a desarrollar doce talleres-workshop sobre realidad virtual, ejercicio terapéutico, educación en dolor, rehabilitación somatosensorial, terapia cognitiva funcional para el dolor lumbar, sueño y dolor, mindfullness, etc.