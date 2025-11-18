Vázquez confía en que la Ley de Puestos de Difícil Cobertura se apruebe antes de finalizar el año

ÁVILA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, confia en que la Ley de Puestos de Difícil Cobertura, que se encuentra en la Comisión de Sanidad de las Cortes, llegue al último pleno del año y pueda aprobarse.

Así lo ha señalado durante su visita a la reforma del Centro de Salud Ávila Norte donde ha precisado que se está realizando "trabajo parlamentario" para avanzar que "entre hoy y mañana" finalizará la fase de ponencia.

"Esperemos que pueda llegar sin ningún tipo de duda al último pleno del año y se pueda aprobar, porque sí que es importante, va a facilitar mucho el que ciertas plazas que son difíciles de cubrir puedan ser optadas por personas que acepten las condiciones que se dan en esa ley. Todavía falta el trabajo parlamentario final para ver cómo queda configurada la ley en su totalidad", ha añadido.

Por otra parte, y a pregunta de los periodistas, se ha referido a cómo están los tratamientos de protonterapia en la Comunidad. En este sentido, ha señalado que si bien Castilla y León no cuenta con unidades, los pacientes que lo requieren son derivados "sin problemas" a los más próximos ubicados en Madrid, para confiar, por último, en que el Ministerio de Sanidad termine por desarrollar los previstos en Cantabria y Galicia. "Pero hasta ahora todos los pacientes que necesitan protonterapia, que generalmente son pacientes infantiles en este momento con mucha posibilidad, se envían sin ningún tipo de problema a los centros de protonterapia", ha resumido.