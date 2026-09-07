Vázquez y Díaz Villarig abordan en una reunión los desafíos "presentes y futuros" de la profesión médica

Díaz Villarig (i) y Vázquez, durante la reunión. - CORTES CYL

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez Requejo, ha mantenido esta mañana una reunión, en la sede del Parlamento, con el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, acompañado por el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada, en las que han abordado los desafíos "presentes y futuros" de la profesión médica.

Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el presidente de las Cortes desarrolla con representantes de diferentes entidades, organizaciones y colectivos de la Comunidad, con el propósito de mantener "una relación cercana" con la sociedad castellanoleonesa, "conocer de primera mano sus inquietudes y explorar posibles vías de colaboración institucional", como la que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre con la presentación del Estudio de la Demografía Médica de Castilla y León, en la sede de las Cortes, señala el parlamento autonómico a través de un comunicado.

Vázquez ha destacado la importancia de mantener un diálogo "permanente" con los representantes de los distintos ámbitos profesionales y sociales de la Comunidad, al considerar que contribuye a "enriquecer el conocimiento de la realidad de Castilla y León y a acercar la actividad parlamentaria a los ciudadanos".

Esta reunión forma parte de la agenda institucional impulsada por la Presidencia de las Cortes "para reforzar la interlocución con la sociedad civil y favorecer espacios de colaboración con entidades de especial relevancia para la Comunidad".