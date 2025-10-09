Vázquez renuncia al acta como procurador tras ser investigado por el TSJCyL

José Luis Vázquez se dirige ayer a su escaño tras intervenir en una iniciativa debatida en el Pleno de las Cortes - PSOE

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista por Segovia José Luis Vázquez ha presentado este jueves su renuncia al acta como parlamentario autonómico tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TJCyL) se declaró competente ayer para investigar al segoviano por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso --fue regidor entre 2007 y 2019--.

La renuncia al acta se ha producido después de que el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, y la Comisión Ejecutiva del PSCL hayan pedido a Ferraz que abra un expediente al político segoviano junto a la suspensión temporal de militancia de José Luis Vázquez y la salida de su puesto en la Ejecutiva Autonómica, donde ocupa la Secretaría de Desarrollo Sostenible, hasta que se resuelva el caso, como ha anunciado este jueves la portavoz del Grupo, Patricia Gómez Urbán.

Tras la renuncia de Vázquez como procurador por la provincia de Segovia tendrá que tomar posesión un nuevo parlamentario del PSOE y el siguiente de la lista es Sergio Iglesias, que ha tenido escaño en el Parlamento autonómico.

Según informaron este miércoles fuentes de Alto Tribunal en la Comunidad, la Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, acepta la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia, y abre una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.

El TSJCyL considera que existen indicios de que José Luis Vázquez, que fue alcalde de El Real Sitio entre 2007 y 2019, realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera "discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos".

Asimismo, se investiga el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal.

En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investigan una pluralidad de hechos que se produjeron durante "un dilatado período de tiempo", con una multiplicidad de actuaciones desarrolladas por los sucesivos alcaldes del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso De hecho, además de Vázquez están también investigados el actual alcalde, Samuel Alonso, también del PSOE, y una funcionaria.

El TSJCyL asume la parte de la investigación que afecta a José Luiz Vázuquez, aforado ante la Sala de lo Civil y Penal por su condición de parlamentario autonómico, sin perjuicio de la presunta implicación de otras personas no aforadas.

Asumida la competencia para investigar al procurador, el TSJCyL procederá a designa un magistrado que asumirá la instrucción de la causa.