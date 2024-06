Vázquez reprocha a Sanidad el "continuo ninguneo" a las CCAA por "no cumplir el reglamento del CISNS"

MADRID/VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha mostrado su "descontento y disconformidad" con "la manera que tiene la ministra de Sanidad de tratar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)" porque "es un continuo ninguneo", al tiempo que ha acusado a la ministra de "no cumplir el reglamento del CISNS".

"Es un continuo ninguneo, un continuo no cumplir el reglamento de funcionamiento de este Consejo Interterritorial que dice muy claramente que cuando más de siete comunidades autónomas proponen un orden del día dentro de este consejo ese orden del día debe cumplirse, cosa que hoy en el pleno de hoy no se cumple", ha advertido el consejero en declaraciones a los medios antes de entrar al Pleno del Consejo Interterritorial en el Ministerio de Sanidad.

En este punto el consejero hace referencia a que el Ministerio no haya incluido en el orden del día de este Pleno el asunto sobre los residentes MIR de último año que este curso terminan en septiembre en vez de en junio ya que las comunidades gobernadas por el PP querían que se incluyera como orden del día, aunque implícitamente este asunto se trataría en el CISNS al hablar de la falta de profesionales de cara al periodo estival.

Así, el consejero ha reprochado a la ministra Mónica García que, al tomar posesión del cargo remarcó que "una de sus competencias era la cohesión del Sistema Nacional de Salud" pero que "de mala manera se puede cohesionar el Sistema Nacional de Salud si no se escucha a las comunidades autónomas que son realmente las que tienen la competencia de gestionar esos servicios de salud en cada una de las CCAA".

"No se pone ninguna solución por parte del Ministerio a la falta de profesionales, a pesar de que, curiosamente, la ministra García en días después de asumir el cargo dijo que volver a tener profesionales sanitarios es la responsabilidad del Ministerio, aún así seguimos sin tener profesionales sanitarios, y en el periodo estival todavía es peor y este año todavía es aún peor ya que durante este año los médicos internos residentes del cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria no acaban su periodo formativo hasta el mes de septiembre, esto supone que durante estos tres meses esos 2.300 profesionales que estarían a disposición del Sistema Nacional de Salud no lo van a estar", ha remarcado el consejero de Castilla y León.

Asimismo, el consejero ha asegurado que los planes de contingencia para el verano solicitados por el Ministerio "se llevan ya haciendo por parte de los servicios de salud desde que cada uno de ellos asumió las transferencias sanitarias" y, en el caso de Castilla y León, lleva "más de 20 años haciendo planes de contingencia" pero "ningún plan de contingencia tiene ningún sentido si no tienen el número suficiente de profesionales"

"Creo que el problema es enormemente importante y exigimos a la ministra de sanidad que haga uso de sus competencias y deje de meterse en las competencias de las comunidades autónomas que son las competencias de gestión y que proporcione el número, como ha dicho repetidamente, el número de profesionales sanitarios necesarios para que el sistema nacional de salud funcione y funcione de modo correcto", ha sentenciado.