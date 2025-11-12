Vázquez responde a Sánchez que CyL es la tercera CCAA con menos gasto en sanidad privada, un ranking que lidera Cataluña

VALLADOLID/MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS9

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha asegurado este miércoles que Castilla y León es la tercera comunidad que menos dinero destina "cada año" a concentar actividad con la sanidad privada, por detrás de La Rioja y Cantabria, con un porcentaje del 3,5 por ciento, frente a Cataluña, que lidera la inversión en conciertos sanitarios, con un 21,7 por ciento, es decir, casi 3.500 millones de euros.

Vázquez ha respondido así a las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien durante su intervención en el Congreso de los Diputados ha afirmado que la gestión del PP "está haciendo estragos" en las comunidades donde gobierna y como ejemplo de ello ha afirmado que en Aragón se han cerrado 682 camas en hospitales públicos, en Murcia se han recortado 700 millones en la Sanidad, en Galicia ha aumentado el tiempo en las listas de espera y en Castilla y León se han desviado 199 millones de euros a sanidad privada.

Al respecto, el consejero de Sanidad, se ha sorprendido por las declaraciones del presidente Sánchez cuando en la comparativa entre comunidades autónomas, Castilla y León "está muy por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud", situada en el 8,7 por ciento.

"Llama la atención la distinción realizada hoy con la Comunidad por el presidente del Gobierno... cuando Cataluña no solo lidera el gasto en conciertos privados sextuplicando el de Castilla y León -con una cantidad destinada solo a conciertos que supera lo gastado aquí en toda la atención hospitalaria y las Emergencias-, sino también encabeza la estadística negativa de listas de espera", ha afirmado el titular de la Consejería de Sanidad.

Asimismo, Alejandro Vázquez se ha referido al caso de otras comunidades gobernadas por el PSOE donde el informe sobre Gasto Sanitario Público "está muy por encima de Castilla y León", como son Asturias, con un 6,2 por ciento; Castilla-La Mancha, con el 5,1 por ciento, y Navarra, con el 6,4 por ciento.

Por último, el consejero ha apuntado que el último informe sobre Privatización Sanitaria de las comunidades, publicado este año por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) - , Castilla y León "ha reducido su índice de privatización en tres puntos" y es Cataluña el territorio "con mayor velocidad de privatización".