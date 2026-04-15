Vázquez tiene un plazo de quince días hábiles desde hoy para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta

Mañueco recoge la Medalla de las Cortes en la constitución de las Cortes de la XII Legislatura - EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, el procurador del PP por Segovia, Francisco Vázquez, tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde este miércoles, 15 de abril, para proponer a un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, previsiblemente el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

En concreto y según regula la normativa básica de la Comunidad consultada por Europa Press, este plazo de quince días hábiles expiraría el próximo 7 de mayo, con un plazo máximo de dos meses, en este caso naturales, a contar desde la primera votación de investidura para conseguir la confianza de las Cortes de Castilla y León, que, de lo contrario, quedarían automáticamente disueltas.

El artículo 135 del Reglamento recoge en concreto que el Presidente de las Cortes, previa consulta a los portavoces designados por los partidos, grupos políticos o coaliciones electorales con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta y añade que la propuesta deberá formularse "como máximo" en el término de 15 días desde la constitución de las Cortes o el cese del presidente.

Por su parte y según establece el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía, para ser elegido presidente de la Junta de Castilla y León el candidato deberá obtener la mayoría absoluta en primera votación --está fijada en 42 votos-- de los que el PP cuenta con 33 escaños, frente a 30 de PSOE, 14 de Vox -- su previsible socio de gobierno--, 3 de UPL, uno de Por Ávila y uno de Soria ¡Ya!.

No obstante, en el caso de que no alcanzase esa mayoría absoluta, la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, fijaría el momento de la segunda votación, tras lo que el candidato podría ser elegido con el voto favorable de la mayoría simple en ese caso, más 'sies' que 'noes'.

Por otro lado, el Reglamento de las Cortes da un plazo de siete días también a contar desde la sesión constitutiva del 14 de abril para la conformación de los grupos mediante escrito dirigido a la Mesa, con la excepción del Mixto, que cuenta con un plazo no superior a 30 días.

El Parlamento autonómico de la XII Legislatura estará conformado por el Grupo Parlamentario Popular, con 33 procuradores; con el Grupo Parlamentario Socialista en segundo lugar, con 30 representantes, y el Grupo Parlamentario Vox en tercero, con 14.

Además las urnas configuraron un variopinto Grupo Mixto integrado por tres siglas políticas lideradas por UPL, con tres escaños, y por Soria ¡Ya! y Por Ávila con un escaño cada uno.

Según consta en el artículo 20 del Reglamento de las Cortes, en el escrito de cada partido, que irá firmado por todos los que deseen constituir el grupo parlamentario, deberá constar su denominación y los nombres de todos los miembros, de su portavoz, cargos directivos y de los procuradores que, eventualmente, puedan sustituirles.

El punto tres contempla la posibilidad de que los procuradores que no sean miembros de ninguno de los grupos parlamentarios constituidos puedan asociarse a alguno de ellos mediante solicitud que, aceptada por el portavoz del Grupo al que pretendan asociarse, se dirigirá a la Mesa de las Cortes dentro de los cinco días siguientes a los siete días de la sesión constitutiva del Parlamento.

Los asociados se computarán para la determinación de los mínimos que se establecen en el artículo precedente, así como para fijar el número de procuradores de cada Grupo en las distintas comisiones mientras que los procuradores que no queden integrados en un Grupo Parlamentario en los plazos estipulados, quedarán incorporados al Grupo Mixto.