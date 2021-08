Vecinos de Mazuela (Burgos) lanzan una campaña de 'micromecenazgo' para restaurar su iglesia del siglo XIV

BURGOS, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de vecinos de Mazuela (Burgos) ha lanzado la campaña de micromecenazgo 'Restaurando la Iglesia de Mazuela' en la plataforma especializada en patrimonio Hispania Nostra con el fin de revertir el deterioro que los años han causado en este edificio del siglo XIV.

"Somos los hijos de Mazuela (Burgos), los que amamos a este pequeño pueblo casi vacío..., vacío de personas, pero lleno de amor a la tierra. Personas unidas en un objetivo común que es preservar nuestra iglesia para que, al igual que nosotros la hemos podido contemplar, nuestros hijos, nuestros nietos se encuentren con el legado de aquellos cazoleros (que así es como nos llamamos los de Mazuela) que vivieron en el siglo XIV y que lucharon y trabajaron en esté símbolo de nuestra identidad", explican en su campaña de la que se hace eco Europa Press.

El objetivo no es otro que continuar con el mantenimiento de esta iglesia a fin de evitar su deterioro y el abocamiento a un estado en el que pudiera resultar "mucho más gravoso" o incluso "imposible de revertir".

Desde el inicio el Ayuntamiento de Mazuela y el Arzobispado, además de cada vecino, amigo o simpatizante de forma individual, han ido moldeando este "apasionante proyecto", aportando cada uno en la medida de sus posibilidades para evitar que desaparezca su principal "seña de identidad", la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir.

"Mazuela tiene una iglesia grandiosa por dimensiones y arquitectura, desmesurada para el pueblecito al que pertenece, que supera con creces lo que humanamente se puede esperar de una comunidad que no ha sido nunca ni numerosa ni potentada. Presenta aires de colegiata, presidida por una esbelta espadaña y campanario. Sus primeros elementos de construcción se enmarcan en el siglo XIV, completándose en los siglos XV y XVIII", explican en la campaña.

En su interior alberga un templo renacentista, con partes gótico tardías. Consta de tres naves divididas por columnas cilíndricas que se adornan con arcos apuntados y bóvedas estrelladas. Además de los nueve retablos que adornan sus paredes y pilares, destaca un púlpito de piedra con relieves geométricos policromados y la escalinata que sube al coro atribuida a Juan de Vallejo, al igual que su balaustrada.

Pero por encima de todo, sobre sale, a juicio de los vecinos, el Retablo Mayor, obra "excepcional" del artista Simón de Bueras S.XVI, ejecutada por él y su hermano en los principios del S.XVII. "Sus grandiosas dimensiones, sus imágenes y relieves son magníficas obras de arte que ofrecen una amplia y excepcional catequesis plasmada en madera. Consta de cinco calles verticales y cinco cuerpos horizontales", continúan.

Los vecinos de Mazuela han cuidado y mantenido la iglesia a lo largo de todos estos años, sin embargo su deterioro ha necesitado una "mayor aportación" de fondos que, a través del "convenio de goteras" del Arzobispado y a las aportaciones de vecinos y Ayuntamiento, han permitido acometer las reparación de la cubierta y de parte de las bóvedas de la iglesia, si bien queda todavía por reparar una gran parte del templo pero "sobre todo" una bóveda lateral con peligro de desplome y las paredes, nervaduras y capiteles.

De ahí que pidan ayuda a través de esta campaña porque solos no pueden. "Porque somos un minúsculo pueblo, que no se derrumba, como su iglesia, ante las dificultades. No nos cruzamos de brazos a esperar que nos resuelvan los problemas. La iglesia necesita reparaciones y vamos a repararla. Queremos hacerlo cuanto antes, ya que la degradación y deterioro continúa y lo que hoy se podría solventar con 40.000 euros, con el tiempo iría a más, al igual que el coste y las dificultades de reparación que podrían llegar a ser inasumibles", concluyen.

En este enlace https://crowdfunding.hispanianostra.org/restaurando-la-iglesia-de-mazuela/2915 explican con detalle toda la campaña.