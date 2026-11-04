Vecinos de San Felipe atribuyen a las obras de Mambo una avería en su calefacción y acuden por ello al Ayuntamiento

Archivo - Entrada al local de la antigua discoteca Mambo. - GOOGLE MAPS - Archivo

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del edificio situado en el número 3 de la calle San Felipe de Valladolid han manifestado al Ayuntamiento de la ciudad su queja porque atribuyen a las obras de reforma del local de la Sala Mambo "varias roturas de tuberías" que dejaron al edificio sin calefacción hace diez días, un fallo que se vuelve a producir actualmente si bien desconocen si el origen está en esos trabajos pues afirman que no se ha permitido a los técnicos el acceso a la zona en obras.

Así lo comunican los vecinos en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press y en el que piden que intervenga "con urgencia" porque, además, aseguran que no les han permitido el acceso a la zona afectada a los profesionales que deberían reparar la tubería para restablecer la calefacción.

De hecho, la presidenta de la comunidad de propietarios, Ana Martín, ha asegurado que se iba a dirigir al Ayuntamiento este miércoles para tratar de que la reciba el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona.

En el escrito, explican que durante las obras del local de la Sala Mambo, situado en los sótanos de los números 1 y 3 de esta calle, se han producido varias roturas de tuberías. Una de ellas, han añadido, "hizo necesaria la intervención de Aquavall para cortar el suministro de agua".

Hace diez días, indican que otra de las roturas "dejó al edificio sin calefacción" y en aquella ocasión los responsables de las obras "sí permitieron acceder al local para reparar la tubería que habían roto".

Actualmente, la comunidad está sin calefacción, aunque desconocen si esta situación se debe a "una nueva rotura" y "cuál es el alcance de la avería", pero sí que aseveran que para reparar el sistema "es necesario acceder al local en obras", algo que no se les ha permitido, lo que "impide realizar la reparación y recuperar la calefacción".

Esta situación, han advertido, resulta "especialmente preocupante" ante la llegada del frío, pues señalan que en el edificio viven personas "muy mayores, dependientes y con discapacidad, para quienes la falta de calefacción supone un perjuicio importante".

A estos hechos se añaden las molestias por el ruido de las obras y la "preocupación vecinal por las condiciones de seguridad en las que se realizan los trabajos".

En el escrito, además de pedir la intervención municipal, reclaman que los servicios municipales inspeccionen las obras y comprueben sus condiciones de ejecución, seguridad y las molestias que ocasionan y que se les informe de las actuaciones adoptadas y del plazo previsto para resolver esta situación.

La comunidad de vecinos ya manifestó hace meses su oposición y su preocupación a la concesión por parte del Ayuntamiento de la licencia de obras para el proyecto de "discoteca con baile y música y público" con "aforo para 400 personas" en el inmueble de la antigua sala Mambo.

La sociedad 'Mambo 2025' promueve el proyecto de pub musical y café cantante en la antigua sala situada en la calle San Felipe Neri 1-3.