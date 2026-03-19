Vecinos de San Felipe se reúnen este viernes con Carnero mientras promotores de 'Mambo' se quejan por el "bloqueo"

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del entorno de San Felipe Neri de Valladolid han asegurado que esperan reunirse este viernes con el alcalde, Jesús Julio Carnero, para trasladarle sus "preocupaciones" por el proyecto de "discoteca con baile y música y público" con "aforo para 400 personas" que consideran que se pretende instalar en el inmueble de la antigua sala Mambo, cuyos promotores se han quejado, a su vez, de que el equipo de Gobierno tenga "bloqueada" la licencia de obras.

En un comunicado recogido por Europa Press, la empresaria vallisoletana Mariola López Hernando, en representación de la sociedad 'Mambo 2025' que promueve el proyecto de pub musical y café cantante en la antigua sala situada en la calle San Felipe 1-3, ha criticado el "bloqueo en la tramitación de su licencia de obras" ya que aseguran que llevan "más de dos años de trabajo técnico y administrativo" y consideran que han "cumplido con todos los requisitos exigidos por el Ayuntamiento".

Todo ello, después de que, según explican, la licencia fuera retirada del orden del día de la Junta de Gobierno celebrada el pasado lunes 16 de marzo "en el último momento", lo que impidió su aprobación. A pesar de que, aseguran, "cuenta con todos los informes técnicos favorables, así como con una propuesta jurídica para su aprobación, respaldada por el área de Urbanismo".

Según la promotora, la retirada se produce tras una "presunta presión mediática, vecinal intensificada en los últimos días", que interpreta que habría influido en la decisión de retirar del orden del día el expediente. "Después de más de dos años de tramitación, cumpliendo cada requisito y adaptando el proyecto a todas las exigencias técnicas, resulta incomprensible que un expediente listo para su aprobación quede paralizado por motivos que nada tienen que ver con la legalidad ni con los informes emitidos por los propios técnicos municipales", ha señalado López Hernando.

La representante de Mambo 2025 ha advertido de que esta situación genera "un grave perjuicio económico y una evidente inseguridad jurídica, especialmente tras una inversión sostenida en el tiempo durante todo el proceso de tramitación".

Asimismo hablan de "diversos episodios de presión y acoso mediático continuado" que afirman que se han producido en las últimas semanas, incluido el "empapelamiento del local" y de las calles adyacentes con "carteles anónimos, cuya autoría no ha podido ser acreditada, si bien la promotora los vincula al entorno vecinal afectado", así como la recepción de "manifestaciones verbales de carácter intimidatorio".

La empresa ha reiterado su "compromiso con la legalidad, la convivencia vecinal y el desarrollo responsable" de su actividad, al tiempo que confía en que el Ayuntamiento "actúe con criterios objetivos y garantice la seguridad jurídica que debe regir cualquier procedimiento administrativo".

La promotora ha solicitado formalmente ser recibida por el alcalde con el objetivo de exponer directamente la situación, aclarar posibles dudas y desbloquear un expediente que cumple con todas las exigencias normativas". También afirman que los propietarios del local han solicitado igualmente ser recibidos por el regidor.

Por el momento, a la espera de confirmar estas reuniones, está previsto que el regidor se reúna este viernes, acompañado por el concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, con representantes de las comunidades de vecinos que se señalan como afectados por el proyecto de pub musical.

"ENMASCARAN UN AFORO DE 400 PERSONAS EN UNA SALA DE FIESTAS"

Para estos vecinos, el proyecto consiste "tras los edulcorados nombres de pub musical y café cantante" --cabe apuntar que son epígrafes de la normativa municipal en materia de licencias de actividad-- "se trata de enmascarar un aforo de 400 personas de una sala de fiestas, una discoteca con baile y música y público".

Todo ello, han añadido, en un "sótano de la pretérita y caduca noche festiva vallisoletana" que acogió durante años la discoteca Mambo, que afirman que ahora "se pretende resucitar para celebrar los mal llamados conciertos".

"Ya avanzamos será destinado básicamente hacia los jóvenes con su legítima gana de jarana", han apostillado en un escrito que remitieron al alcalde de la ciudad hace unos días en el que le reclamaban mantener un encuentro para mostrarle sus "preocupaciones".

En este sentido, aportan una defensa del "microcosmos" que se ha creado en la zona de las calles San Felipe, Teresa Gil, plaza de El Salvador y Pasaje Gutiérrez, que afirman que "cuatro o cinco bares, más o menos bulliciosos, animan los momentos de ocio", que las tardes "principalmente de viernes y sábados" las dos plazas se "llenan de risas y carreras de una infantil y alegre chiquillería" y el mundo cultural "se ha hecho presente con cinco establecimientos libreros".

Por ello, se preguntan "en qué mejoraría" este "ecosistema" con la "implantación de una sala de fiestas" o "un espacio para conciertos multitudinarios".

Así, defiende su "derecho al descanso, acabada la jornada laboral, sin griterío, y sin tener que llamar al 012 cada fin de semana por el consabido altercado", de "broncas y peleas que se prolongan hasta las seis o las siete de la mañana". De hecho, sugieren comparar la cifra de llamadas que se hicieron con anterioridad al año 2015 al teléfono de emergencias en este entorno, "incluido un muerto", con la "una única vez" que aseguran que se ha recurrido a ese número desde entonces. Y añaden que fue para "reclamar una ambulancia por la caída de una joven con un ataque epiléptico".