Vecinos de Yeres (León) piden apoyo ante el incendio que ha afectado a Las Médulas, un "paraíso que ya no está"

Campo quemado en la zona de Las Médulas, a 11 de agosto de 2025, en El Bierzo , León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

YERES (LÉON), 12 (EUROPA PRESS)

Los vecinos del municipio de Yeres (León) han pedido apoyo a las autoridades y no se les deje solos ante la situación del incendio que afecta a la zona de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y han lamentado que este "paraíso ya no está".

Así lo han trasladado vecinos del municipio en declaraciones a Europa Press después de haber podido regresar este martes a sus casas tras haber sido desalojados por este incendio que continúa este martes y se encuentra en Índice de Gravedad Potencial 2 (nivel 2).

"El incendio se quedó a las puertas de mi casa", ha relatado una de las vecinas afectadas, Raquel Viges. "Mi marido y tres 'ángeles' cogieron agua de la piscina y empezaron a mojar la finca para que no se quemara", ha explicado.

También ha explicado que en este momento "no hay agua" a pesar de que el municipio tiene tres manantiales que les abastecen de agua durante el año. Precisamente, el agua que reciben ahora los vecinos de la localidad es a través de los camiones cisterna que las brigadas y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han aportado.

"Desde la plaza del pueblo veía las llamas de cinco metros de alto", ha asegurado la vecina afectada, quien ha lamentado que "ahora todo lo que se ve es de color negro y es desesperante". "Ha sido un infierno", ha expresado con emoción.

Por su parte, tras la "desesperante" situación que ha provocado que las llamas calcinaran Las Médulas, el pueblo de Yeres ha pedido que les dejen "tocar el monte", ya que consideran que, aunque esté considerado patrimonio y "no se pueda tocar", la situación podría "no haberse ido de madre".

No obstante, los vecinos han agradecido el trabajo que han realizado los medios desplegados en la zona afectada y la ayuda que han recibido por parte de las Brigadas y la UME y han recordado que "Yeres sigue aquí" y que "el pueblo unido hará que rebrote en primavera", además de mandar "un beso a Las Médulas".