Veganzones, Guilarte y Martínez Lozano tomarán posesión el jueves como procuradores de Vox

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Silvia Guilarte y Mariano Veganzones por Valladolid, junto a Javier Martínez Lozano por Burgos tomarán posesión este jueves, 10 de septiembre, como procuradores del Grupo Parlamentario Vox tras la salida de Fátima Pinacho, Jesús Jiménez Miguel e Ignacio Sicilia para ocupar sus cargos en distintas direcciones generales de la Junta.

Los tres procuradores recogerán la medalla que les acreditará como titulares de los escaños al inicio del primer pleno ordinario de esta legislatura que tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre --hasta el momento sólo ha tenido lugar el Pleno monográfico del 30 de junio para la presentación del Procurador del Común--.

En concreto, Guilarte y Veganzones, números cuatro y cinco en la lista de Vox por Valladolid, sustituyen en sus escaños a Fátima Pinacho, directora general de Familia, y a Jesús Jiménez Miguel, director de Desregulación, ambos dependientes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la que es titular Carlos Pollán.

Por su parte, Martínez Lozano, número tres de las listas de los de Santiago Abascal por Burgos, entrará en el Parlamento tras la designación de Ignacio Sicilia como director general de Turismo en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes dirigida por Alberto Díaz Pico.