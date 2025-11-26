Una veintena de asociaciones de la discapacidad se volverán a citar el día 3 en la II Feria Social de Valladolid

Presentación de la II Feria Social de Valladolid en el Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid celebrará el próximo miércoles, 3 de diciembre, en la Cúpula del Milenio la Feria Social con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se pone en marcha por segundo año consecutivo y en la que participará una veintena de asociaciones y centros que trabajan con este colectivo después del buen resultado de la iniciativa puesta en marcha por primera vez en 2024.

El concejal de Personas Mayores, Familia e Igualdad de Oportunidades, Rodrigo Nieto, ha presentado la programación de la Feria este miércoles en el salón de Recepciones del Ayuntamiento de la ciudad.

Como explicó el edil 'popular', la intención de esta iniciativa es visibilizar en esta jornada el trabajo "denodado" y diario de las entidades que apoyan a las personas con discapacidad y sus familias en un día que uniese "a todos" en el ámbito de la discapacidad e intentar "buscar la inclusión real y efectiva que tiene que haber dentro de nuestras sociedades".

Después de las nuevas iniciativas que salieron de las reuniones celebradas tras el primer encuentro, hace un año, la Feria se celebra por segundo año, también en la Cúpula del Milenio, bajo el lema 'El arte de incluir', una frase que resume el espíritu de creatividad, diversidad y participación que impulsa esta edición.

El cartel de la Feria incorpora un dibujo realizado por un niño de 13 años, usuario de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, cuya obra simboliza la mirada inclusiva.

La Feria contará con la participación de 20 asociaciones y centros, que instalarán mesas informativas y un mercadillo navideño como una de las novedades de este año, mostrando los trabajos realizados por personas con discapacidad a través de sus actividades ocupacionales, así como sus programas y servicios de apoyo.

Entre las entidades participantes se encuentran Centro Padre Zegrí, Autismo Valladolid, Down Valladolid, Fundación Personas, Padre y Amigos del Sordo, ONCE, Federación de Asociaciones de Personas Sordas de CyL, Aspaym Castilla y León, Aspace Valladolid, Esclerosis Múltiple Valladolid, Fundación Intras, Fibromialgia y Fatiga Crónica Valladolid, Parkinson Valladolid, entre otras.

Desde las 11.00 horas habrá también varias actuaciones musicales, como la del grupo de teatro inclusivo 'Trifásico' por la mañana y también por la tarde una actuación de jotas del grupo 'Castellanos de Olid' con Dulzainas del Valle.

El acto institucional se celebrará por la tarde a las 19.00 horas, a cargo del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y contará con la intervención de las entidades de personas con discapacidad del Consejo Municipal de Servicios Sociales, que leerán el Manifiesto del Día Internacional.

El Ayuntamiento de Valladolid quiere poner en valor los derechos de las personas con discapacidad, así como el trabajo de las asociaciones, profesionales, familias y voluntarios que día a día contribuyen a una sociedad más inclusiva y accesible.

El Ayuntamiento de Valladolid ha invitado a todos los vecinos y vecinas de Valladolid a acercarse a la Cúpula del Milenio el 3 de diciembre y a "conocer de primera mano el trabajo de estas entidades que hacen de la inclusión y la solidaridad un motor de nuestra ciudad".