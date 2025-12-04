Una veintena de establecimientos de Salamanca y provincia colabora en la XI Guía del Cocido 2026

El diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, el alcalde de Santa Marta, David Mingo, el presidente de los hosteleros, Jorge Carlos Moro y la concejala, Soraya Sánchez - ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA

SALAMANCA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ha presentado este jueves la Guía del Cocido Salamanca y Provincia 2026, un proyecto que celebra su undécima edición consecutiva y en la que participan 21 establecimientos.

La Guía del Cocido tiene como objetivo promocionar y poner en valor uno de los platos más representativos de la cocina española, como han indicado desde la Asociación de Empresarios de Hostelería en un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta iniciativa se busca, además, atraer tanto a turistas como a residentes de Salamanca y su provincia, quienes cada año manifiestan una "gran acogida" a este evento que refuerza la proyección de las tradiciones gastronómicas.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro, ha agradecido el apoyo de las instituciones, patrocinadores y colaboradores, así como la participación de los 21 establecimientos incluidos este año en la Guía, de los cuales siete se encuentran en la provincia y 14 en la capital.

Moro ha estado acompañado de la concejala de Escuela de Hostelería y Consumo de Santa Marta, Soraya Sánchez, y del diputado provincial de Turismo de la Diputación de Salamanca, Juan Carlos Zaballos, quien ha subrayado el compromiso con la promoción de la provincia a través de su "rica tradición culinaria".

En el acto, celebrado en las instalaciones de la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes, ha culminado con la degustación de un cocido preparado por los alumnos de la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes, "un claro ejemplo del talento y dedicación de las nuevas generaciones en el sector", como han subrayado los hosteleros salmantinos.