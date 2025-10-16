Una veintena de mujeres con experiencia en salud mental trabaja en Valladolid el empoderamiento y el autocuidado

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Castilla y León organiza hoy y mañana en Valladolid una nueva edición del proyecto 'Mujeres sin Adjetivos' que reunirá a cerca de una veintena de mujeres de toda la comunidad autónoma con experiencia en salud mental.

Esta iniciativa tiene como propósito "visibilizar, empoderar y generar propuestas desde las propias mujeres sobre sus necesidades específicas dentro del mundo asociativo de la salud mental", señalan desde la organización a través de un comunicado.

El evento ha contado, para su inauguración, con la participación de la directora general de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Victoria Moreno Saugur, la presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León, Elena Briongos Rica, y la responsable del Área de Mujer e Igualdad de la Federación, Patricia Quintanilla López.

"El movimiento asociativo es un espacio imprescindible para que las mujeres con problemas de salud mental puedan alcanzar protagonismo y expresar sus experiencias en entornos seguros. Solo desde la escucha activa y la construcción colectiva podemos desmontar los estigmas y avanzar hacia una igualdad real y efectiva", ha asegurado Briongos.

El encuentro ofrecerá a lo largo de dos días talleres, sesiones de reflexión y grupos de trabajo orientados a diferentes dimensiones de la vida de las mujeres con experiencia en salud mental, como el estigma, el autocuidado, el liderazgo o la violencia de género, entre otros.

Entre las colaboraciones confirmadas, destaca la del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, que participará con una sesión especializada sobre la medicación en mujeres con problemas de salud mental, impartida por su presidenta, María Engracia Pérez.

"Esta actividad en concreto responde a una demanda específica que las mujeres de la Red Regional nos han trasladado. Para ellas es importante conocer en profundidad los efectos concretos que las medicaciones tienen en las mujeres por el mero hecho de ser una mujer con una biología concreta", ha aseggurado Patricia Quintanilla.

También se contará con la implicación del centro deportivo Xperience Sport Club Gabilondo, que ofrecerá un taller de meditación y relajación enfocado en el bienestar integral y el autocuidado; y se contará con la participación del Área para la Igualdad de las Mujeres de la Federación Salud Mental Euskadi, que facilitará una sesión sobre la importancia del empoderamiento y de la participación de las mujeres con problemas de salud mental.